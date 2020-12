10 libri gialli e thriller da regalare questo Natale a chi ama il genere

I libri gialli e thriller non hanno stagioni. Regalare un libro a Natale, poi, è sempre un’ottima scelta. Un regalo senza tempo, capace di accontentare chiunque. Per voi, abbiamo scelto cinque nuovi titoli di libri gialli e thriller che ogni amante del genere dovrebbe avere nella propria libreria. Cinque titoli nuovi, primi nella classifica delle vendite, e in grado di appassionare moltissimi lettori. Per un Natale pieno di suspance, questi libri sono perfetti!

Questo è il nuovo appuntamento con la serie dei “Bastardi”. È una splendida mattina di primavera. Come può venire in mente di uccidere qualcuno in un giorno come questo, in un posto come questo? Savio Niola, proprietario di uno storico chiosco di fiori, è stato ammazzato. Un delitto che sconvolge Pizzofalcone, perché l’anziano era amato da tutti nel quartiere. Eppure è stato letteralmente massacrato. Chi può avere tanto odio, tanta rabbia in corpo da compiere un gesto simile? Poco tempo prima l’uomo si era esposto contro il racket che taglieggia i commercianti della zona, ma la pista della criminalità organizzata non convince i Bastardi, ancora una volta alle prese con un caso difficile da cui, forse, dipendono le sorti del commissariato. Un commissariato che, per loro, è ormai molto più di un luogo di lavoro. Come per Savio era il suo chiosco.

Tra i libri gialli e thriller da regalare a Natale, non poteva mancare l’ultimo libro di Donato Carrisi. Sono le cinque meno dieci esatte. Il lago s’intravede all’orizzonte e l’uomo che pulisce sta per iniziare una giornata scandita dalla raccolta della spazzatura. Non prova ribrezzo per il suo lavoro, anzi: sa che è necessario. E sa che è proprio in ciò che le persone gettano via che si celano i più profondi segreti. Un giorno però la sua vita ordinaria viene stravolta da una ragazzina. Lui, che ha scelto di essere invisibile, si troverà coinvolto nella realtà inconfessabile della ragazzina. Il rischio non è solo quello che qualcuno scopra chi è o cosa fa realmente. Il vero rischio è, ed è sempre stato, sin da quando era bambino, quello di contrariare l’uomo che si nasconde dietro la porta verde. Ma c’è un’altra cosa che l’uomo che pulisce non può sapere: là fuori c’è già qualcuno che lo cerca. La cacciatrice di mosche si è data una missione: fermare la violenza, salvare il maggior numero possibile di donne. Niente può impedirglielo. E quando il fondo del lago restituisce una traccia, la cacciatrice sa che è un messaggio che solo lei può capire. C’è soltanto una cosa che può, anzi, deve fare: stanare l’ombra invisibile che si trova al centro dell’abisso.

Un thriller ambientato a Roma. Zerocalcare, viene a contatto con il sottobosco degli spacciatori di periferia. Zero ogni mattina dice alla madre che va all’università, ma in realtà passa cinque ore seduto in metropolitana, da capolinea a capolinea. È così che fa la conoscenza di Arloc, un ragazzo un poco più piccolo di lui che ha altri motivi per voler perdere le sue giornate in un vagone della metro B di Roma. Man mano che la loro amicizia si fa più profonda, le ombre nella vita e nella psiche di Arloc si fondono con le tenebre del mondo dello spaccio di droga della periferia romana.

È il 1990 e siamo nel Mississippi. L’avvocato Jake Brigance viene nominato difensore di Drew Gamble, accusato a soli sedici anni di aver ucciso Stuart Kofer, vicesceriffo della Ford County, e capisce di avere a che fare con il caso più difficile della sua carriera. Perché Drew è soltanto un ragazzo timido e spaventato che non dimostra la sua età, e questo rende il suo crimine ancora più agghiacciante. Ma solo sua madre e sua sorella sanno cosa lo ha spinto a commettere questo terribile gesto. Molti a Clanton invocano la pena di morte, l’assassinio di un poliziotto è considerato un atto inammissibile, e la professione di Stuart Kofer lo rendeva a suo modo intoccabile in un contesto sociale pieno di ombre e contraddizioni. Il ragazzo ha poche chance di sfuggire alla camera a gas e Jake è l’unico che può salvarlo, in un processo controverso che dividerà l’opinione pubblica, mettendo a rischio anche la sua vita e quella della sua famiglia.

A cosa sei disposto per difendere tuo fratello? Carl, il fratello minore, se ne è andato da tempo in Minnesota dove è diventato imprenditore e da allora di lui non è arrivato che l’eco del suo successo. Ma ora che Carl è inaspettatamente tornato con il grandioso progetto di costruire un hotel e trasformare il paese in una località turistica, Roy si trova di nuovo a doverlo difendere dall’ostilità e dai sospetti degli altri. Come quando erano ragazzi, Roy cerca di proteggere Carl, ma suo malgrado si ritrova risucchiato in un passato che sperava sepolto per sempre. Un romanzo che scava a fondo nei meccanismi di una famiglia, arrivando fino alla parte giù oscura. Un vero maestro del thriller, un libro che spezza il fiato.

