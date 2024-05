I 10 libri da leggere tutto d’un fiato

Ci sono libri da cui non riusciamo più a staccarci, che si leggono in un soffio. Classici, gialli, thriller, romanzi rosa o d’avventura… Vi abbiamo chiesto in un post su Facebook quali siano i libri che avete letto tutto d’un fiato. Ci avete risposto in tanti.

I 10 libri che è possibile leggere tutto d’un fiato

Ecco i 10 titoli più frequenti, dal best seller di Valérie Perrin al maestro del thriller Donato Carrisi.

“Cambiare l’acqua ai fiori” di Valérie Perrin

Eccolo, uno dei libri più citati fra quelli che avete letto tutto d’un fiato. E non ci stupisce, dato che “Cambiare l’acqua ai fiori” è diventato in breve tempo un fenomeno globale!

Violette Toussaint è guardiana di un cimitero di una cittadina della Borgogna. Ricorda un po’ Renée, la protagonista dell’Eleganza del riccio, perché come lei nasconde dietro un’apparenza sciatta una grande personalità e una vita piena di misteri. Durante le visite ai loro cari, tante persone vengono a trovare nella sua casetta questa bella donna, solare, dal cuore grande, che ha sempre una parola gentile per tutti, è sempre pronta a offrire un caffè caldo o un cordiale.

Un giorno un poliziotto arrivato da Marsiglia si presenta con una strana richiesta: sua madre, recentemente scomparsa, ha espresso la volontà di essere sepolta in quel lontano paesino nella tomba di uno sconosciuto signore del posto. Da quel momento le cose prendono una piega inattesa.

“I pilastri della terra” di Ken Follett

Seppur bizzarro peer via della mole dell’opera, “I pilastri della terra” è uno dei libri che avete menzionato di più fra quelli che avete letto tutto d’un fiato.

Un mystery, una storia d’amore, una grande rievocazione storica: nella sua opera più ambiziosa e acclamata, Ken Follett tocca una dimensione epica, trasportandoci nell’Inghilterra medievale al tempo della costruzione di una cattedrale gotica. Intreccio, azione e passioni si sviluppano così sullo sfondo di un’era ricca di intrighi e cospirazioni, pericoli e minacce, guerre civili, carestie, conflitti religiosi e lotte per la successione al trono.

“La verità sul caso Harry Quebert” di Joël Dicker

Fra i libri che avete letto tutto d’un fiato figura anche il capolavoro che ha consacrato Dicker.

Estate 1975. Nola Kellergan, una ragazzina di 15 anni, scompare misteriosamente nella tranquilla cittadina di Aurora, New Hampshire. Le ricerche della polizia non danno alcun esito. Primavera 2008, New York. Marcus Goldman, giovane scrittore di successo, sta vivendo uno dei rischi del suo mestiere: è bloccato, non riesce a scrivere una sola riga del romanzo che da lì a poco dovrebbe consegnare al suo editore. Ma qualcosa di imprevisto accade nella sua vita

“Mille splendidi soli” di Khaled Hosseini

Neanche “Mille splendidi soli” è mancato fra le vostre risposte alla domanda su quali libri vi abbiano fatto intraprendere una lettura tutta d’un fiato.

Mentre Laila, Babi e Tariq partono per una gita di un giorno dall’Afghanistan, il loro tassista racconta la storia tumultuosa della regione. E conclude: “E questa, amici miei, è la storia del nostro paese, un invasore dopo l’altro”. Il romanzo si occupa di una fascia di trent’anni di storia afgana. Inizia con l’occupazione sovietica dell’Afghanistan fino al loro ritiro nel 1989, e continua attraverso le lotte intestine tra i Mujahideen durante gli anni ’90.

Mille splendidi soli termina poco dopo gli eventi dell’11 settembre 2001, che hanno introdotto molti americani in Afghanistan per la prima volta.

“L’amore ai tempi del colera” di Gabriel García Márquez

Ci sono tanti classici fra i libri che avete letto tutto d’un fiato: è il caso de “L’amore ai tempi del colera”.

Per cinquantun anni, nove mesi e quattro giorni Fiorentino Ariza ha perseverato nel suo amore per Fermina Daza, la più bella ragazza dei Caraibi, senza mai vacillare davanti a nulla, resistendo alle minacce del padre di lei e senza perdere le speranze neppure di fronte al matrimonio d’amore di Fermina con il dottor Urbino.

Un eterno incrollabile sentimento che Fiorentino continua a nutrire contro ogni possibilità fino all’inattesa, quasi incredibile, felice conclusione. Una storia d’amore e di speranza con la quale, per una volta, Gabriel García Márquez abbandona la sua abituale inquietudine e il suo continuo impegno di denuncia sociale per raccontare un’epopea di passione e di ottimismo.

“Il grande Gatsby” di F.S. Fitzgerald

Ecco infatti un altro classico intramontabile fra i libri che avete letto tutto d’un fiato.

Il grande Gatsby ovvero l’età del jazz: luci, party, belle auto e vestiti da cocktail, ma dietro la tenerezza della notte si cela la sua oscurità, la sua durezza, il senso di solitudine con il quale può strangolare anche la vita più promettente. Il giovane Nick Carraway, voce narrante del romanzo, si trasferisce a New York nell’estate del 1922.

Affitta una casa nella prestigiosa e sognante Long Island, brulicante di nuovi ricchi disperatamente impegnati a festeggiarsi a vicenda. Un vicino di casa colpisce Nick in modo particolare: si tratta di un misterioso Jay Gatsby, che abita in una casa smisurata e vistosa, riempiendola ogni sabato sera di invitati alle sue stravaganti feste.

“La forma dell’acqua” di Andrea Camilleri

Ne abbiamo scelto uno, “La forma dell’acqua”, in rappresentanza di tutti i libri di Camilleri che avete citato in risposta al nostro post.

Il primo omicidio letterario in terra di mafia della seconda repubblica – un omicidio eccellente seguito da un altro, secondo il decorso cui hanno abituato le cronache della criminalità organizzata – ha la forma dell’acqua (“”Che fai?” gli domandai. E lui, a sua volta, mi fece una domanda. “Qual è la forma dell’acqua?”.

“Ma l’acqua non ha forma!” dissi ridendo: “Piglia la forma che le viene data”). Prende la forma del recipiente che lo contiene. E la morte dell’ingegnere Luparello si spande tra gli alambicchi ritorti e i vasi inopinatamente comunicanti del comitato affaristico politico-mafioso che domina la cittadina di Vigàta, anche dopo il crollo apparente del vecchio ceto dirigente. Questa è la sua forma. Ma la sua sostanza (il colpevole, il movente, le circostanze dell’assassinio) è più antica, più resistente, forse di maggior pessimismo.

“Oceano mare” di Alessandro Baricco

Ci saremmo stupiti se non avessimo trovato “Oceano mare” fra i libri con cui avete risposto maggiormente alla nostra domanda.

“Oceano mare” racconta del naufragio di una fregata della marina francese, molto tempo fa, in un oceano. Gli uomini a bordo cercheranno di salvarsi su una zattera. Sul mare si incontreranno le vicende di strani personaggi.

Come il professore Bartleboom che cerca di stabilire dove finisce il mare, o il pittore Plasson che dipinge solo con acqua marina, e tanti altri individui in cerca di sé, sospesi sul bordo dell’oceano, col destino segnato dal mare. E sul mare si affaccia anche la locanda Almayer, dove le tante storie confluiscono.

“Orgoglio e pregiudizio” di Jane Austen

Fra i vostri libri letti tutto d’un fiato c’è anche “Orgoglio e pregiudizio”.

Attraverso la storia delle cinque sorelle Bennet e dei loro corteggiatori, lo sguardo acuto della scrittrice, sorretto da un’ironia spietata e sottile, annota e analizza con suprema grazia fatti, incidenti, parole di un microcosmo popolato da struggenti personaggi femminili, sospesi tra l’ipocrisia dell’Inghilterra vittoriana e la voglia di un amore romantico e senza compromessi.

“Il suggeritore” di Donato Carrisi

Concludiamo in bellezza con uno dei libri che avete citato di più fra quelli letti in un soffio: “Il suggeritore”!

Qualcosa di sconvolgente è accaduto, qualcosa che richiede tutta l’abilità degli agenti della Squadra Speciale guidata dal criminologo Goran Gavila. Il loro è un nemico che sa assumere molte facce, che li mette alla prova in un’indagine in cui ogni male svelato porta con sé un messaggio.

Ma, soprattutto, li costringe ad affacciarsi nel buio che ciascuno si porta dentro. Sarà con l’arrivo di Mila Vasquez, un’investigatrice specializzata nella caccia alle persone scomparse, che gli inganni sembreranno cadere uno dopo l’altro. Ma un disegno oscuro è in atto, e ogni volta che la Squadra sembra riuscire a dare un nome al male, ne scopre un altro ancora più profondo…

