I 10 ebook più venduti della settimana, Cristina Cassar Scalia al primo posto

Classifiche

Scopriamo la classifica dei 10 ebook più venduti e letti nell’ultimo periodo attraverso i dati di Amazon che vanno dal 29 maggio al 4 giugno. Una top ten in cui a farla da protagonista sono i gialli e la narrativa del mistero.

I 10 ebook più venduti della settimana

1. “La Carrozza della Santa”, di Cristina Cassar Scalia

In libreria dallo scorso 31 maggio, “La Carrozza della Santa” è l’ultimo volume della serie dedicata a Vanina Guarrasi, ed è già un grande successo. Eccolo, infatti, al primo posto della classifica dei 10 ebook più venduti della settimana. Il libro è ambientato in un momento particolare della vita catanese, durante i festeggiamenti della Santa Patrona della città, Sant’Agata. È il 6 febbraio, il giorno dopo la grande festa e la processione, quando un uomo viene ritrovato in una pozza di sangue nell’androne del Municipio, dentro una delle Carrozze del Senato.

L’opinione pubblica è sconvolta e il sindaco in persona sollecita l’intervento della Guarrasi. La vicenda si presenta subito ingarbugliata, un intrico di piste che conducono sempre alla vita privata e familiare del morto, Vasco Nocera. Vanina, però, fatica a dedicare all’indagine l’attenzione che meriterebbe, perché a Palermo sta accadendo qualcosa che esige la sua presenza; è un richiamo che non può ignorare.

Al secondo posto fra i 10 ebook più venduti della settimana troviamo “Il caso Alaska Sanders”. L’autore del best seller “La verità sul caso Harry Quebert” è tornato nelle librerie italiane a partire da metà maggio con il sequel del suo capolavoro. Il libro è incentrato su un delitto avvenuto nel New Hampshire nel 1999. Il corpo di una giovane donna viene ritrovato senza vita in riva ad un lago. Marcus Goldman, che nel frattempo ha ottenuto il successo con il caso Quebert, si troverà ad indagare sul caso per cercare di risolverlo, ma si imbatterà nei fantasmi del suo passato.

3. Vittime innocenti ”, di Angela Marsons

Sul podio dei 10 ebook più venduti anche la regina del thriller Angela Marsons, con il suo “Vittime innocenti”, un thriller con protagonista la giovane Sadie Winters, un’adolescente con una vita burrascosa che tutti danno per suicida quando il suo corpo senza vita viene ritrovato riverso a terra davanti la scuola privata che frequentava.

L’ultimo gesto disperato di una ragazza fragile. Quando però un altro studente resta vittima di un fatale incidente nella stessa scuola, la detective Kim Stone fatica a credere che possa trattarsi di una tragica coincidenza. Tanto più che, nel corso delle indagini, Kim si rende conto che sull’istituto aleggia una pesante cappa di segreti e omertà, che non risparmia neppure gli insegnanti.

4. Randagi ”, di Marco Amerighi

Al quarto posto della classifica dei 10 ebook più venduti della settimana troviamo invece il libro finalista del Premio Strega, “Randagi”. A Pisa, in un appartamento zeppo di quadri e strumenti musicali affacciato sulla Torre pendente, Pietro Benati aspetta di scomparire. A quanto dice sua madre, sulla loro famiglia grava una maledizione: prima o poi tutti i Benati maschi tagliano la corda e Pietro – ultimogenito fifone e senza qualità – non farà eccezione.

Il primo era stato il nonno, disperso durante la guerra in Etiopia e rimpatriato l’anno dopo con disonore. Il secondo, nel 1988, quello scommettitore incallito del padre, Berto, tornato a casa dopo un mese senza il mignolo della mano destra. Quando uno scandalo travolge la famiglia, Pietro si convince che il suo turno è alle porte. Invece a svanire nel nulla è suo fratello maggiore Tommaso, promessa del calcio, genio della matematica e unico punto di riferimento di Pietro; a cui invece, ancora una volta, non accade un bel niente.

Nuovo ingresso in classifica, “Un volo per Sara” è il nuovo libro del maestro del noir Maurizio De Giovanni che con questo titolo coniuga la narrazione di un disastro aereo con un pericoloso intrigo politico che sembra aver avuto risvolti catastrofici.

Un piccolo aeroplano turistico diretto in Sardegna si schianta nel mar Tirreno con a bordo diverse persone. Tra loro, un noto imprenditore che ha rilasciato la sua ultima intervista poco prima del decollo, con il vociare degli altri passeggeri sullo sfondo, tutti tranquilli e sorridenti, ignari dell’imminente tragedia. Quando l’agente dei Servizi in pensione Andrea Catapano sente le voci delle vittime – lui che non vede ma sa ascoltare meglio di chiunque altro – un ricordo nitido riaffiora. Così decide di chiamare l’ex collega Teresa Pandolfi, ora a capo dell’Unità investigativa. Il disastro potrebbe celare un mistero che risale agli anni di Tangentopoli.

6. “La falena e la fiamma”, di Roberto Costantini

Fra i 10 ebook più venduti della settimana c’è anche “La falena e la fiamma” di Roberto Costantini, il romanzo che racconta la storia di Aba/Ice Abate, figlia del capo dei servizi segreti italiani, Adelmo Abate. Aba, che è anche Ice, a sua volta agente dei servizi segreti, racconta in prima persona il suo primo incontro con il misterioso Johnny, la fiamma capace di attrarre la giovane donna come se lei fosse una falena. Un libro appassionante che fa venir voglia di leggere gli altri titoli di Costantini legati al ciclo di Aba Abate.

Al settimo posto della classifica dei 10 ebook più venduti della settimana ecco un thriller storico davvero avvincente, con protagonista Niccolò Machiavelli, che è costretto a partire dopo aver ricevuto un’inquietante lettera da Roma: qualcuno vuole ucciderlo, e si firma col nome di un diavolo, Belfagor.

Il Secondo Cancelliere della Repubblica e Segretario dei Dieci dovrà lasciare sua moglie Marietta, malgrado lei stia per partorire. Ma la missione che lo attende è della massima importanza: ne va della sua stessa vita. Roma, intanto, mentre fervono i preparativi per il Conclave, è in preda all’anarchia, funestata da una serie di morti inspiegabili. A quanto pare legate proprio alla lettera ricevuta da Machiavelli.

8. La stazione ”, di Jacopo De Michelis

Milano, aprile 2003. Riccardo Mezzanotte, un giovane ispettore dal passato burrascoso, ha appena preso servizio nella Sezione di Polizia ferroviaria della Stazione Centrale. Insofferente a gerarchie e regolamenti e con un’innata propensione a ficcarsi nei guai, comincia a indagare su un caso che non sembra interessare a nessun altro: qualcuno sta disseminando in giro per la stazione dei cadaveri di animali orrendamente mutilati.

Intuisce ben presto che c’è sotto più di quanto appaia, ma individuare il responsabile si rivela un’impresa tutt’altro che facile. Laura Cordero ha vent’anni, è bella e ricca, e nasconde un segreto. In lei c’è qualcosa che la rende diversa dagli altri. È abituata a chiamarlo “il dono” ma lo considera piuttosto una maledizione, e sa da sempre di non poterne parlare con anima viva.

Ha iniziato da poco a fare volontariato in un centro di assistenza per gli emarginati che frequentano la Centrale, e anche lei è in cerca di qualcuno: due bambini che ha visto più volte aggirarsi nei dintorni la sera, soli e abbandonati. Nel corso delle rispettive ricerche le loro strade si incrociano. Non sanno ancora che i due misteri con cui sono alle prese confluiscono in un mistero più grande, né possono immaginare quanto sia oscuro e pericoloso.

Si sa, l’estate è il periodo giusto per condurre letture brevi, appassionanti e spensierate, capaci di condurci lontano e di farci dimenticare per un paio d’ore la quotidianità. I libri di Agatha Christie riescono a fare questo e molto di più. Perciò non sorprende che nella classifica dei 10 ebook più venduti della settimana ci sia “Carte in tavola”, il 15° volume della serie dedicata all’enigmatico Hercule Poirot.

Decisamente uno strano invito a cena quello che ha ricevuto Poirot. Il suo anfitrione, il mefistofelico Schaitana, ha infatti promesso al celebre investigatore di mostrargli la più strana delle sue collezioni: quella di criminali che hanno commesso un delitto e non sono mai stati scoperti. Poirot, incuriosito, si reca al ricevimento con un funesto presentimento e ben presto scopre che la sua sensazione era ben motivata. Infatti, mentre gli invitati, tra i quali altri tre celebri cacciatori di delitti, sono impegnati in una partita a bridge, qualcuno pugnala a morte l’eccentrico padrone di casa.

Chiudiamo la classifica dei 10 ebook più venduti della settimana con un titolo romantico firmato Sophie Kinsella. In “Amo la mia vita”, la protagonista è Ava, una giovane che vive a Londra, ha tre amiche del cuore e un compagno speciale, il suo beagle Harold, un cane molto vivace e disubbidiente che ne combina di tutti i colori.

Ava non ha ancora trovato l’anima gemella e, dopo una lunga serie di incontri a dir poco insoddisfacenti, capisce che la ricerca di un partner online non fa per lei. Ava ha in mente mille progetti per la sua vita, le piace “ampliare i suoi orizzonti” anche se in realtà non sa quale strada prendere. Di fatto si guadagna da vivere scrivendo i bugiardini dei farmaci, è iscritta a un corso di aromaterapia e ha iniziato un suo romanzo, però non è molto ispirata.

Decide perciò di partecipare a un corso di scrittura in Puglia dove conosce un uomo bello e misterioso da cui è irresistibilmente attratta. Tra i due scocca la scintilla, ma decidono di non chiedersi nulla delle loro rispettive vite, nome compreso. Alla fine di questa romantica avventura scoprono con gioia di essere entrambi diretti a Londra e cominciano a frequentarsi, ed è così che hanno inizio le sorprese.