I 10 ebook più letti della settimana, al primo posto “Rancore” di Carofiglio

I 10 ebook più letti della settimana. Si sa, la carta stampate ha un fascino inarrivabile. L’odore che si irradia mentre leggiamo, la sensazione di benessere che si prova quando si sfoglia la pagina, la robustezza che si sente maneggiando il libro sono emozioni irripetibili ed irrinunciabili, ma è innegabile che i dispositivi di lettura elettronica abbiano diversi vantaggi: si possono portare facilmente con sé, anche in una piccola borsa; con la luce integrata si può leggere anche in condizioni in cui la luce scarseggia o manca del tutto; sono leggeri e compatti, comodissimi se si vuol leggere all’aperto o sdraiati. Ecco perché, di giorno in giorno, la diffusione degli ebook reader e degli ebook cresce sempre di più.

Gli ebook più letti della settimana

Oggi scopriamo quali sono i 10 ebook più letti nell’ultimo periodo attraverso i dati di Amazon che vanno dal 27 marzo al 2 aprile.

1. “Rancore”, di Gianrico Carofiglio

Quando un ricchissimo barone muore in circostanze misteriose certificati come morte per cause naturali dal medico, la figlia della vittima si rivolge disperata a Penelope Spada, ex Pm che nasconde dei segreti e una vita turbolenta, per scoprire la verità dietro l’accaduto. Un thriller che rappresenta prima di tutto un’avventura avvincente fino all’ultima pagina, con una protagonista appassionante e sfaccettata.

2. “Lo faccio per me: Essere madri senza il mito del sacrificio”, di Stefania Andreoli

Del tutto diverso il secondo ebook in classifica. “Lo faccio per me” è un libro che nasce dallo spazio social della psicoterapeuta Stefania Andreoli, che attraverso il suo profilo Instagram ha raccolto centinaia di storie di mamme che desiderano compiere le scelte più giuste per i propri figli. Con questo lavoro, la psicoterapeuta vuole lanciare un messaggio fondamentale per diventare delle brave educatrici: occorre dedicarsi del tempo e non sentirsi in colpa, trovando il proprio modo personale di essere mamma.

3. “La ragazza dello Sputnik”, di Haruki Murakami

Haruki Murakami racconta, con il suo stile accattivante, la storia di Sumire e Myu, due ragazze che si scoprono innamorate e che, però, non riescono ad incontrarsi come vorrebbero. Sumire è una ragazza appassionata di scrittura, con il mito di Kerouac. Ama Myu come mai le è capitato prima con i ragazzi che ha conosciuto. Myu è una donna ricca, bellissima e sposata. Anche lei prova dei sentimenti per Sumire, ma ostacoli apparentemente insormontabili la separano dalla ragazza e dalla realizzazione dell’amore. Chi ci racconta questa straordinaria storia d’amore è un ragazzo innamorato di Sumire. Tre protagonisti che sembrano tre rette parallele, destinati, forse, a non incontrarsi mai.

4. “Nessuno disturbi l’amore”, di Anna Zarlenga

Fra gli ebook più letti nell’ultimo periodo c’è anche “Nessuno disturbi l’amore”, una storia d’amore fresca e moderna che ha per protagonista Dori, una scrittrice ventottenne alle prese con le difficoltà di tutti i giorni: fra la famiglia che non la supporta, l’editor che la incalza e gli impegni quotidiani, non riesce proprio ad avere una vita privata al di fuori del lavoro. Per questo decide di traferirsi in un’altra città e di cambiare vita. Una scelta che porterà a non pochi colpi di scena.

5. “Bridgerton 2. Il visconte che mi amava”, di Julie Quinn

Con l’uscita della nuova stagione di Bridgerton su Netflix, non poteva mancare in questa classifica “Bridgerton 2”, il capitolo della saga in cui Julie Quinn racconta l’interessante personaggio di Anthony Bridgerton, ambito scapolo che sembra non avere alcuna voglia di prendere moglie. Questo è almeno ciò che sembra, perché in realtà, l’affascinante uomo ha già deciso da tempo a chi vuole chiedere la mano.

6. “Bridgerton 3. La proposta di un gentiluomo”, di Julie Quinn

Anche “Bridgerton 3” è salito vertiginosamente in classifica. Julie Quinn ci introduce nella vita della bella Sophie Beckett, una fanciulla di nobili natali che non ha avuto vita facile. Si tratta infatti della figlia illegittima del conte di Penwood, ed è sempre stata trattata come una domestica. Una storia che ricorda subito la favola di Cenerentola, e che si legge tutta d’un fiato.

7. “Bridgerton 1. Il conte e io”, di Julie Quinn

Anche il primo capitolo di “Bridgerton” è fra gli ebook più letti del momento. La storia, che ha appassionato sia sulla carta che sul piccolo schermo, è incentrata sull’ambito scapolo Simon Arthur Henry Fitzranulph Basset, nuovo duca di Hastings ed erede di uno dei titoli più antichi e prestigiosi d’Inghilterra.

È un ebook dedicato ai più giovani, “Off Limits: Lui vuole l’unica cosa che non può avere”. Lily sta concludendo il suo percorso al liceo e, sebbene abbia sempre cercato di passare inosservata, questa volta vuole cercare di superare i suoi limiti e le sue timidezze. Kaiden Thatcher, invece, è sempre stato il ragazzo più popolare della scuola e il più forte a football. I destini dei due ragazzi si incrocia in maniera del tutto casuale e imprevista. Ciò che ne verrà fuori sarà una meravigliosa storia d’amore o un terribile disastro?

9. “Memoria delle mie puttane tristi”, di Gabriel Garcìa Marquez

Fra gli ebook più acquistati e letti ultimamente c’è anche lui, “Memoria delle mie puttane tristi”, il piccolo capolavoro in cui Marquez, nelle vesti di un solitario ed eccentrico giornalista, scopre il piacere di abbandonarsi ai sensi senza le urgenze del desiderio, le paure e il senso del pudore che contraddistinguono le relazioni negli anni della giovinezza.

10. “Undici morti non bastano”, di Raffaele Malavasi

Nell’ultimo periodo è stato molto scaricato anche quest’ultimo ebook scritto da Raffaele Malavasi, un appassionante thriller ambientato nell’entroterra genovese, dove viene ritrovato il cadavere di una donna, che nasconde un manoscritto indecifrabile. Il delitto appare immediatamente delicato, legato ad una serie di omicidi avvenuti fra gli anni ’50 e ’70. Una lettura ricca di colpi di scena da non perdere.