Agosto, 10 autori perfetti da leggere in ferie

In un post sulla nostra pagina Facebook vi abbiamo chiesto quali saranno gli autori che vi faranno compagnia ad agosto. Ecco le vostre risposte

La quotidianità frenetica impedisce spesso di rilassarci lasciandoci trasportare altrove da un libro. Per fortuna, però, c’è agosto, il mese dedicato al relax durante il quale possiamo dedicare la giusta attenzione ai libri che hanno trascorso l’inverno a prendere la polvere sulla libreria.

I 10 autori che leggerete ad agosto

1.“I leoni di Sicilia” di Stefania Auci

Fra gli autori più citati troviamo senza dubbio Stefania Auci con la sua saga familiare incentrata sui Florio ed in particolare “I leoni di Sicilia”.

Il romanzo è stato pubblicato nel 2019. Protagonista del romanzo è la famiglia Florio, che giunge a Palermo nel 1799 con un desiderio nel cuore: il riscatto sociale. Il loro sogno, infatti, è raggiungere il successo. Come prima opera aprono una bottega di spezie. Il sentiero sul quale cammineranno sarà impervio dal momento che saranno sempre identificati come gli stranieri, ma ciò non impedirà loro di creare una personale identità.

2. “Il signore degli anelli” di John R.R. Tolkien

Un altro degli autori più citati è stato Tolkien. “Lo Hobbit” è il primo volume della saga: viene pubblicato nel 1937. La trilogia del “Il Signore degli anelli”, invece, esce fra il 1954 e il 1955. Essa appartiene al genere della letteratura fantastica medievale: il lettore abbandona il proprio mondo per essere trasportato in un mondo magico, in cui anche la guerra assume un’altra connotazione, e non appare tanto brutale quanto lo è nel nostro mondo.

3. “L’amica geniale” di Elena Ferrante

Si tratta della saga che ha conquistato migliaia di lettori, trasportandoli nella Napoli miserabile in cui vivono Raffaella ed Elena. Non poteva mancare, quindi, Elena Ferrante fra gli autori più citati nei vostri commenti. Il legame fra Raffaella ed Elena è il protagonista della saga. Si tratta di un legame forte e sincero, ma influenzato dal contesto socioculturale e dagli eventi che si susseguono lungo il cinquantennio lungo il quale si sviluppa la vicenda. Il successo ha trasformato la saga in una serie firmata Rai.

4. I romanzi di Isabel Allende

In attesa del prossimo romanzo della grandissima autrice cilena, è possibile rilassarsi con uno dei suoi libri che si è conquistato un posto nel cuore dei lettori. Isabel Allende è fra gli autori più amati del momento. Fotografa la realtà in cui vive regalandoci personaggi dalla straordinaria voglia di emergere in un mondo che taglia le ali ai più deboli. Fra i tanti libri, quelli che più amate sono “Violeta” e “La casa degli spiriti”:

5. I romanzi di Nicholas Sparks

Nicholas Sparks ha la spiccata capacità di far sognare attraverso le storie d’amore sbocciate nel cuore dell’America: è stato fra gli autori più menzionati nelle vostre risposte e di gran lunga il più citato nella categoria dei romanzi sentimentali.

Sparks dà vita a personaggi caratterizzati da varie sfaccettature, ma tutti condividono lo stesso desiderio: lasciarsi trasportare in una storia d’amore che sappia far vivere emozioni forti. Fra i più amati ricordiamo “I passi dell’amore” e “Un cuore in silenzio”.

6. I romanzi di Valérie Perrin

Valérie Perrin è fra gli autori francesi che hanno saputo conquistare i cuori dei lettori negli ultimi anni. Attraverso personaggi profondi, ha la capacità di creare storie dal carattere particolarmente profondo. Il romanzo che l’ha condotta al successo è “Cambiare l’acqua ai fiori”, ma è molto amato anche “Il quaderno dell’amore perduto”.

7. I saggi di Piero Angela

Piero Angela ha saputo conquistare un posticino nel cuore di tutti noi. Lo ha fatto con la sua ampia conoscenza, ma non solo. Era un uomo semplice e appassionato, e proprio queste qualità gli hanno permesso di raggiungere il cuore degli italiani attraverso la divulgazione. Fra i libri che ha scritto, quest’estate avete scelto “Dieci cose che ho imparato” e “Viaggio dentro la mente”.

8. I romanzi di Milan Kundera

Milan Kundera se ne è andato lo scorso 11 luglio. Forse è proprio la sua dipartita ad aver fatto nascere il desiderio di leggere o rileggere i suoi romanzi perché egli varchi la soglia dell’olimpo degli autori immortali. Oltre al suo romanzo più noto, “L’insostenibile leggerezza dell’essere”, scegliete anche “Immortalità”.

9. I gialli di Alice Basso

Alice Basso è l’autrice prediletta da chi ama i thriller e i gialli. Sa infatti edificare omicidi e scene del crimine con un’architettura perfetta che terrà il lettore con il fiato sospeso per tutto il romanzo. Il personaggio Vani Sarca è il protagonista di cinque romanzi e due racconti. Si tratta di una ghostwriter che collabora spesso con la polizia.

10. I capolavori di Lev Tostoj

Lev Tostoj è il grande autore russo che ha creato personaggi dalla psicologia complessa sullo sfondo della Russia in cui vive. Egli ha la capacità di narrare al lettore la vita russa attraverso le storie di sua invenzione che tengono il lettore incollato alle pagine dei suoi romanzi, nonostante a volte questi appaiano infiniti. Fra i suoi romanzi, avete scelto “Anna Karenina” e “Guerra e Pace”.

