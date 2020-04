10 audiolibri per stare bene e ritrovare la serenità perduta

Ci sono audiolibri per stare meglio che aiutano a ritrovare la serenità e a sentirsi meglio. Un bisogno, quello di allontanare stress e tensioni, che oggi è sempre più frequente a causa del lungo periodo trascorso in casa per la pandemia in corso. Fortunatamente, grazie all’ascolto di un buon audiolibro è possibile illuminare le nostre giornate, ritrovare la serenità. Dalla playlist di Storytel abbiamo selezionato una raccolta di audiolibri da ascoltare per ritrovare la serenità e sentirsi meglio.

Tra gli audiolibri per stare bene, quello di Grazia Pallagrosi è un manuale per avvicinarsi alla meditazione a piccoli passi. Nonostante l’interesse verso la meditazione cresca di giorno in giorno, perché sono sempre più noti i benefici che obiettivamente comporta, passare dal desiderio alla pratica spesso sembra impossibile per due motivi: mancanza di tempo e/o incapacità di fermarsi. In questo audiolibro l’autrice dimostra invece che chiunque può riuscire a meditare regolarmente, dilatando il tempo e trasformando la pratica in un’abitudine quotidiana.

Owen O’Kane, medico e psicoterapeuta irlandese con anni di esperienza nei reparti di cure palliative, ha elaborato un metodo semplice e veloce, perfetto per la vita frenetica che contraddistingue la nostra epoca. Il metodo è basato sui principi della mindfulness, della terapia cognitivo-comportamentale (TCC), della desensibilizzazione e rielaborazione attraverso i movimenti oculari (EMDR) e delle terapie interpersonali focalizzate sulla compassione. La cura dei 10 minuti è una guida semplice ed efficace che vi aiuterà ad affrontare giorno per giorno le sfide che la vita vi mette di fronte.

Tra gli audiolibri per stare bene proponiamo quello dell’esperto di evoluzione personale Steven Bailey. Il suo metodo consiste nell’iniziare la pratica di compensazione su alcune di queste negatività, per abituare il subconscio al pensare positivo. Con questa semplice, e pratica tecnica di meditazione è possibile riprogrammare il subconscio e imparare a purificare la mente dalle convinzioni negative. L?obiettivo è raggiungere uno stato di serenità e positività. Ciò che serve per migliorare la qualità della tua vita.

Tra gli audiolibri per stare bene e ritrovare la serenità non poteva mancare quello del filosofo Osho. Nell’ audiolibro Osho scruta in profondità e porta a immergersi in dieci racconti Zen. Un’esperienza al di là della logica e del semplice pensiero, qualcosa che arriva a toccare il cuore, coinvolge visceralmente, e porta a un risveglio che muta radicalmente e inesorabilmente la nostra concezione di noi stessi, della vita e del mondo intorno a noi.

