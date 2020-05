10 audiolibri per imparare qualcosa di nuovo su attualità e non solo

Ci sono audiolibri per imparare qualcosa di nuovo o approfondire temi e argomenti che non si conoscono bene. Un bisogno, quello di conoscere di più, che in questi giorni di forzato isolamento diventa più forte, sia per comprendere meglio l’attualità, sia per approfittarne e “farsi una cultura”. Fortunatamente, grazie all’ascolto di un buon audiolibro è possibile conoscere in modo semplice ed efficace temi e argomenti che non si comprendono a sufficienza. Dalla playlist di Storytel abbiamo selezionato una raccolta di audiolibri per imparare qualcosa di nuovi, da ascoltare per saperne di più su attualità, economia, ambiente.

Tra gli audiolibri per imparare qualcosa di nuovo, segnaliamo Sapiens. Da animali a dèi. L’opera spiega come ci siamo associati per creare città, regni e imperi; come abbiamo costruito la fiducia nei soldi, nei libri e nelle leggi; come ci siamo ritrovati schiavi della burocrazia, del consumismo e della ricerca della felicità.

Un audiolibro consigliato per conoscere meglio il Coronavirus. L’opera, realizzata a quattro mani da roberto Burioni e Pierluigi Lopalco, fra i migliori epidemiologi al mondo, racconta che cos’è un virus, come si replica e ne descrive l’intelligenza maligna nel trasmettersi da un soggetto all’altro.

Questo audiolibro ci guida, con ammirevole trasparenza, attraverso alcune tappe inevitabili della rivoluzione che ha scosso la fisica nel secolo XX e la scuote tuttora: a partire dalla teoria della relatività generale di Einstein e della meccanica quantistica fino alle questioni aperte sulla architettura del cosmo.

