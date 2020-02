Come raggiungere la specializzazione settoriale attraverso i master annuali e biennali

A differenza degli anni passati, oggi si assiste ad una specializzazione settoriale sempre più imponente e varia. In relazione al contesto socio-economico e all’avanzare della crisi lavorativa, è stato necessario infatti innalzare il livello formativo, ampliando le proprie competenze e approfondendo le conoscenze all’interno del proprio ambito di interesse.

Se fino a poco tempo fa la laurea era considerata la carta vincente per immettersi nel mondo del lavoro, attualmente si è resa necessaria la partecipazione a percorsi formativi post-laurea, i cosiddetti Master, i quali non soltanto hanno permesso di aumentare la propria esperienza in argomenti specifici, ma sono diventati requisito d’accesso per lavorare in determinate realtà aziendali o semplicemente per partecipare a concorsi o bandi pubblici e/o privati.