Oggi 3 settembre 2021 alle 13 iniziano i Test di medicina per 70 mila aspiranti medici. Ecco cosa sapere, come funziona il test ai tempi del Covid-19 tratto dal sito AlphaTest.

Oggi 3 settembre 2021 alle 13 iniziano i Test di medicina: 70 mila aspiranti medici si contenderanno 15 mila posti nelle università italiane. Per la precisione, ci sono 77.376 studenti per 15.273 posti a bando, di cui 14.020 per Medicina e Chirurgia e 1.253 sono per Odontoiatria. Rispetto allo scorso anno, quando furono 78.085 i candidati a frequentare Medicina o Odontoiatria presso le università statali, sono diminuiti del – 0,9%.

Test di medicina 2021, cosa occorre sapere

Ecco cosa sapere, come funziona il test ai tempi del Covid-19 tratto dal sito AlphaTest.

La prova

Il test di medicina, della durata di 100 minuti, avrà inizio alle ore 13.00 e terminerà alle ore 14.40 su tutto il territorio nazionale. Gli studenti dovranno rispondere ad un set di sessanta domande a risposta multipla che spazia da quesiti (12) di cultura generale, di logica (10), biologia (18), chimica (12) e fisica e matematica (8).

Test di medicina: cosa portare

Ci sono alcune cose che sicuramente vi chiederanno il giorno del test:

un documento di identità valido. Può essere il passaporto o la carta di identità. Attenzione, per quanto sia un documento di identità, in passato ci sono stati casi in cui la patente di guida non è stata accettata dalle commissioni. Informatevi prima rileggendo il bando di concorso ed eventualmente chiamando in segreteria. Controllate che il vostro documento non scada a breve e, nel caso, rinnovatelo il prima possibile oppure usatene un alto.

Il Green Pass: è valido dal 15° giorno dopo la prima dose di vaccino, con entrambe le dosi di vaccino, oppure dimostrando la guarigione dal virus avvenuto non oltre i sei mesi precedenti al test. In assenza di vaccinazione, è possibile ricevere un green pass temporaneo effettuando un tampone molecolare o antigenico con risultato negativo nelle 48 ore prima del test. Per info: www.dgc.gov.it

La ricevuta di iscrizione al test di Universitaly.it (scaricabile accedendo alla propria area riservata). È possibile che l’università in cui sostenete il test vi chieda di stampare anche una ricevuta di avvenuta iscrizione al test sul loro sito: nel caso trovate indicazioni più precise sul bando di concorso della vostra università.

La ricevuta di pagamento di iscrizione al test. Si tratta dell’originale della ricevuta di pagamento (MAV, bollettino postale o carta di credito, in base alle soluzioni offerte dal vostro ateneo) che potreste dover esibire il giorno del test di Medicina. Se avete pagato con carta di credito, è possibile che non sia necessario esibire la ricevuta, ma anche qui a chiarire ogni dubbio resta sempre lui: il bando di concorso della vostra università.

Mascherina (e gel igienizzante): neanche quest’anno potete dimenticare i dispositivi di protezione individuale che dovrete usare secondo le indicazioni del vostro ateneo. Per quanto riguarda la mascherina, è sicuramente una buona idea portarne un paio di ricambio, per ogni evenienza, e avere con voi sia il tipo chirurgico sia il tipo FFP2.

Tessera sanitaria.

Orologio analogico, con lancette (tutti gli altri non sono permessi).

Bottiglietta d’acqua da 500 ml; non sarà invece consentito consumare cibo.

Cosa non portare in aula

Per il test di medicina 2021, è possibile portare con se ma non in aula: