Eduscopio, le migliori scuole d’Italia del 2023

Pubblicate le nuove graduatorie relative alle migliori scuole italiane di Eduscopio, l’ente che ogni anno compila una precisa e dettagliata mappa virtuale degli istituti superiori italiani a partire dalle performance degli studenti al primo anno di università: medie dei voti e numero d’esami sono i criteri tenuti in considerazione dalla Fondazione Agnelli per la classifica Eduscopio 2023.

L’analisi di Eduscopio

Il gruppo di lavoro della Fondazione Agnelli, coordinato da Martino Bernardi, ha analizzato i dati di 1.326.000 diplomati italiani di 7.850 scuole. dati fanno riferimento a tre successivi anni scolastici: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020. Questi ultimi anni sono stati condizionati della chiusura delle scuole a causa dell’emergenza Covid.

Nonostante abbiano ottenuto voti più alti del solito alla maturità e siano stati protagonisti di un autentico boom di immatricolazioni, fra i neodiplomati del 2020 che si sono iscritti subito all’università purtroppo è notevolmente aumentata anche la percentuale di studenti che non hanno dato alcun esame nel corso del primo anno accademico: 18,8% contro il 16% per i diplomati del 2019, il 14,1% per quelli del 2018 e 13,9% per quelli del 2017.

Le migliori scuole d’Italia del 2023

La classifica delle migliori scuole italiane, come ogni anno, vede qualche novità e numerose conferme. La migliore scuola d’Italia in assoluto è il liceo scientifico delle scienze applicate – con l’informatica al posto del latino – Nervi-Ferrari di Morbegno in provincia di Sondrio. Scopriamo gli altri migliori istituti superiori italiani, attraverso una mappa interattiva che ci porta di città in città.

Roma

Tra le migliori scuole a Roma troviamo il Visconti, tornato ad essere il numero uno dei classici. Perde punti il Tasso, che era terzo nel 2022 e ora scivola al sesto posto. Mentre il Righi resta stabilmente al top fra gli scientifici.

Per quanto riguarda il liceo delle scienze umane si confermano gli stessi tre istituti superiori al top: Giordano Bruno, Montale e Margherita di Savoia, come nel 2022. Tra gli istituti tecnici si conferma in testa il Livia Bottardi.

Milano

A Milano il liceo classico statale Giulio Casiraghi di Cinisello Balsamo balza al primo posto davanti ai più blasonati licei del centro. Tra i licei scientifici quest’anno al primo posto troviamo il Volta che prende il posto del Leonardo in cima della classifica.

Torino

A guidare la classifica dei licei classici della città di Torino torna il Cavour che supera lo storico D’Azeglio, anche se i punteggi fra i quattro principali licei sono molto ravvicinati.

Tra i migliori licei italiani del capoluogo piemontese troviamo il Galileo Ferraris, sceso al terzo posto tra i licei scientifici tradizionali, mentre sale l’istituto Edoardo Agnelli dei Salesiani. Il D’Azeglio si ritrova quarto tra i classici, dietro a Cavour, Gioberti e Alfieri. L’istituto Maria Ausiliatrice si piazza primo come liceo della Scienze Umane, mentre come Tecnico Economico in cima alla classifica c’è il Vittorini.

Bologna

Poche novità nel capoluogo emiliano, dove il podio resta invariato rispetto all’anno scorso per i classici: primo posto per il Galvani, secondo per il Minghetti. Per gli scientifici la classifica dei migliori istituti è Copernico, Galvani, Fermi. Per gli istituti tecnici Mattei e Luxemburg come istituto tecnico economico. Crescenzi-Pacinotti-Sirani e Arrigo Serpieri, salito di due posizioni, per il tecnologico.

Firenze

Nel capoluogo toscano, il liceo classico Michelangiolo si conferma anche nel 2023 al primo posto tra i dieci licei più performanti. Fra i licei scientifici, resta primo il Machiavelli, in cima anche nelal classifica dei licei delle Scienze Umane. Il miglior liceo artistico è l’Alberti Dante.

Napoli

Il Convitto Vittorio Emanuele II è il miglior liceo classico, mentre per il linguistico in cima troviamo il Carlo Urbani. Il miglior scientifico è invece il Mercalli, seguito dal Vico, mentre Il Galilei è in testa per le Scienze Umane.

