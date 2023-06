Lo scrittore ed ex preside Giuseppe Sangregorio condivide di seguito alcuni utili consigli per affrontare al meglio l'esame orale.

Inizia lunedì, ma i calendari sono decisi dalle singole scuole, l’esame orale di maturità dopo le prove scritte che si sono svolte il 21 e il 22 giugno per oltre 500 mila studenti. Nei comuni alluvionati il colloquio ha rappresentato l’unica prova della maturità. Lo scrittore ed ex preside Giuseppe Sangregorio condivide di seguito alcuni utili consigli per affrontare al meglio l’esame orale.

Come affrontare l’esame orale

L’ultimo impegno degli esami di maturità è costituito dal colloquio – molto temuto dai maturandi per le imprevedibili domande dei commissari – che generalmente dura 40-60 minuti. Perciò, occorre affrontarlo accuratamente e con un buon ripasso delle materie oggetto di esame perché, oltre a valutare naturalmente il livello di abilità e competenze raggiunto nelle singole materie e culturale più in generale, a volte esso è decisivo per la promozione almeno per due motivi: la commissione chiede puntualizzazioni su eventuali insufficienze o su errori commessi nelle prove scritte(colmandone in tal modo eventuali lacune) e per il motivo che la normativa assegna alla prova orale 30 punti, più un bonus di 5.

Come per le prove scritte, è indispensabile affrontare quelle orali con serenità e lucidità. Quindi, è fondamentale superare le incertezze, le ansie, lo stress, il panico degli esami.

La tesina

L’unica certezza da cui partire per il maturando è la tesina – la discussione della quale solitamente dura una decina di minuti – o il percorso multidisciplinare. Perciò, per iniziare bene e fare una buona impressione sui membri della commissione è importante preparare una tesina originale e approfondita.

Di solito, iniziare il colloquio con un argomento trattato personalmente, è un buon punto di partenza a vantaggio del candidato.

Altri utili consigli

Inoltre, per fare un’ottima figura davanti alla commissione e convincere i docenti esterni, tenendo conto che la commissione è formata per metà da docenti interni alla scuola frequentata e per l’altra da esterni, è indispensabile:

– essere efficaci, propositivi, aperti e multidisciplinari dall’iniziale esposizione della tesina o della trattazione del percorso multidisciplinare alla fine del colloquio, operando opportuni collegamenti tra le varie discipline per dimostrare di possedere buone abilità e competenze.

– che durante le prove orali i maturandi sappiano destreggiarsi o, meglio, mostrare disinvoltura nella trattazione degli argomenti richiesti per fare la differenza tra un colloquio normale e un altro brillante.

– ricordarsi che se la commissione fa una domanda su un argomento non svolto durante l’anno scolastico, in primo luogo bisogna sforzarsi di mantenere la calma, in secondo luogo occorre farlo presente ad essa, in quanto al candidato possono essere fatte solo domande relative agli argomenti svolti in classe.

– esporre gli argomenti con voce normale e con tono sicuro.

Come vestirsi e comportarsi

Al colloquio contano anche le esteriorità. In effetti, è prudente essere formali in quanto non si conoscono i gusti estetici dei commissari. Nel dubbio, è meglio evitare gli eccessi, essere sobri. E’ opportuno altresì che i candidati salutino i commissari quando arrivano per sostenere il colloquio alla fine del quale devono dare a ognuno di essi la mano.

In sostanza, l’esame di stato serve a valutare la maturità dei candidati. Dunque, è necessario dimostrare di esser maturi anche nei comportamenti.

Giuseppe Sangregorio