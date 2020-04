La scuola sbarca in tv: il nuovo palinsesto della Rai per alunni e docenti

“Questa mattina, in conferenza stampa, abbiamo presentato il nuovo palinsesto che coinvolge Rai Cultura, Rai Ragazzi e Rai Play”, ha annunciato ieri la ministra Lucia Azzolina. Lezioni, approfondimenti e suggerimenti utili: ogni giorno, sui diversi canali, sarà possibile accedere a contenuti dedicati agli studenti di ogni età, dai più piccoli ai ragazzi che devono fare gli Esami di Stato. “Questa è un’alleanza che fa bene alla scuola. La porteremo avanti anche dopo l’emergenza”, ha concluso la ministra Lucia Azzolina.

Il nuovo palinsesto dedicato alla scuola

Fin dall’inizio dell’emergenza Coronavirus la Rai ha modificato i suoi palinsesti affiancando ai programmi di informazione un’offerta sempre più ricca e in continua evoluzione per rispondere alle mutate esigenze di intrattenimento, arricchimento culturale e fabbisogno formativo del pubblico. Con la didattica a distanza, che si sviluppa prevalentemente on line, Rai ha messo a disposizione del sistema scolastico, delle famiglie e degli studenti di ogni età sui canali e sul portale di Rai Cultura e su RaiPlay una gamma di contenuti di qualità, sempre disponibili e fruibili su ogni dispositivo.

Radio Kids per i più piccolo

Per imparare a leggere e scrivere, si sa, nulla è meglio di leggere o ascoltare una bella fiaba. Radio Kids ne mette a disposizione davvero tantissime su Radio Fiabe. Le potete scaricare ed ascoltare quando preferite. Se, invece, preferite ascoltare un libro tutto intero allora cliccate su I Libri di Radio Kids.

RaiPlay Radio per gli audiolibri

Leggere o ascoltare racconti, storie, libri è alla base della nostra formazione culturale e linguistica. Una passione che si sviluppa nel tempo. Per chi desidera scoprire il mondo degli audiolibri, non resta che cercarli su Ad alta voce. Li potete scaricare ed ascoltare quando preferite

Rai YoYo con Diario di Casa

Il canale Rai che si rivolge ai più piccoli ha pensato ad un programma che aiuti i bambini a capire la realtà che stanno vivendo. Perché dobbiamo stare a casa, perché le scuole sono chiuse, perché non possiamo stare vicini. Con Diario di Casa, il coronavirus vine spiegato ai bambini, come fosse un gioco “del perché”. Rivedilo qui

Rai Gulp e La Banda dei FuoriClasse

Tre ore al giorno di scuola, in diretta, su Rai Gulp, per bambini e ragazzi delle primarie e delle secondarie di primo grado. E’ quanto prevede “La Banda dei FuoriClasse”, un programma innovativo in onda dal 20 aprile dal lunedì al venerdì, a partire dalle 9.15 su Rai Gulp. Ogni giorno La Banda dei FuoriClasse si rivolgerà a quei ragazzi costretti a concludere l’anno scolastico fuori dalla scuola: confinati a casa, ma non isolati.

Rai Scuola e le lezioni

Dal 9 marzo Rai Scuola (canale 146 Dt, 133 di Tivusat e 806 di Sky Italia) ha inserito nel normale palinsesto una fascia di 6 ore articolate per discipline e di specifico interesse per le Scuole Secondarie di Secondo Grado, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14, con replica al pomeriggio.

Per i maturandi

Dal 27 aprile il canale si arricchirà di un’altra importante novità dedicata agli studenti che affronteranno l’Esame di Stato. Alle 10 e alle 15 [email protected] Maturità, tutti i giorni due lezioni di 30 minuti tenute da docenti universitari. Ma anche Accademici della Crusca e Accademici dei Lincei per aiutare gli studenti ad affrontare la prova di maturità. Gli argomenti di queste lezioni sono proposti da insegnanti degli istituti secondari di secondo grado con una lunga esperienza di membri interni nelle commissioni di esame.

Per i docenti

Dal 27 aprile tutti i giorni alle 21.30 [email protected] magazine. Si parlerà di didattica a distanza, di tempo studio, di rapporto con gli studenti. Ma anche dell’operatività dei docenti e di come i genitori possano essere di aiuto e possano comportarsi per gestire questo difficile momento. La tecnologia dei device digitali sarà protagonista della narrazione.

RaiPlay Learning

RaiPlay Learning è la sezione RaiPlay interamente dedicata agli studenti di ogni ordine e grado: una piattaforma di video, dai documentari ai cartoni animati educativi, dai film alle inchieste, per facilitare lo studio e l’approfondimento delle materie scolastiche.

