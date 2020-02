Coronavirus, scuole chiuse a Milano per una settimana

Scuole chiuse nel Comune di Milano per una settimana a partire da lunedì. A deciderlo il sindaco di Milano Giuseppe Sala data l’emergenza Coronavirus che sta colpendo in primis la regione Lombardia. La misura quindi dopo le università si estende anche alle scuole.

La decisione

La decisione è emersa al termine di un vertice in Prefettura con il prefetto Renato Saccone, il questore Sergio Bracco e i vertici provinciali di Carabinieri, Guardia di Finanza e rappresentanti del Comando Logistico dell’Esercito. “Proporrò al presidente della Regione di allargare l’intervento a livello di Città Metropolitana – ha affermato il primo cittadino milanese – Vista anche che è la settimana del Carnevale, proporrò di chiuderle già da lunedi'”.

Dalle scuole all’università

A livello nazionale, era già stato deciso di sospendere le uscite didattiche e i viaggi di istruzione delle scuole, in Italia e all’estero, mentre era già stata prevista la chiusura a livello locale per una settimana delle università Statale, Cattolica, Politecnico, San Raffaele, Bocconi, Iulm, Humanitas, Bicocca a Milano, Carlo Cattaneo a Castellanza, le l’Università di Pavia, Brescia Bergamo, la Iuss di Pavia e l’Università dell’Insubria che ha sedi a Varese e Como. Istituito inoltre a Palazzo Marino un tavolo con tutti i direttori dei settori per vedere le regole per gli uffici comunali, ascoltare i presidenti dei Municipi e decidere cosa fare per gli eventi nella settimana del carnevale.

