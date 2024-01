15 segreti per scrivere una lettera d’amore

Share on Email

Iniziano le partenze. Scrivere una lettera d'amore può diventare il dono più bello da fare a chi si ama. Ecco in suggerimenti di Libreriamo.

Dovete scrivere una lettera per dichiararvi alla persona che amate? O semplicemente ribadire il vostro amore? Scrivere una lettera d’amore potrebbe sembrare un’impresa al di sopra delle proprie capacità, eppure bastano solo pochi accorgimenti.

Non dimentichiamo che dopo le feste inizia il periodo delle separazioni per motivi di lavoro o di studio. Una lettera d’amore può essere utile a trasmettere i vostri sentimenti nel modo migliore.

L’amore a distanza, e non solo, ha bisogno di continue emozioni per tenere caldo e sveglio il rapporto. Una lettera d’amore molte volte diventa lo strumento più adeguato per raggiungere l’obiettivo.

Le regole per scrivere una perfetta lettera d’amore



1. Non preoccuparti se ormai le lettere d’amore sembrano non essere altro che un retaggio del passato.

Per la stragrande maggioranza delle persone è importante sapere di essere amate. È un desiderio senza tempo. Una lettera d’amore è qualcosa che resiste, che sarà ricordata per sempre.

Non importa se decidiamo di utilizzare la romantica carta o una lettera digitale. Ciò che conta è non dimenticare mai che le parole sono un dono e il compito di una lettera e quello di suggellare i nostri sentimenti.

Le lettere soprattutto se scritte con amore saranno apprezzate sempre.

*****************************

2. Una lettera d’amore non deve essere indirizzata per forza al vostro compagno

Alcune delle lettere più belle e dense di sentimento sono state dedicate agli amici più importanti, o dai genitori ai propri figli. Si esprime amore anche alle persone che non sono coniugi o parte.

L’amore è qualcosa che può andare oltre la coppia. Molte volte l’amata o l’amato possono essere dei semplici amanti. In questo caso fate attenzione le lettere sono fatte per essere utilizzate come prova!

*****************************

3. Non preoccuparti troppo di come ‘suona’ la tua lettera

Non bisogna sforzarsi troppo di far suonare la propria lettera nel modo in cui ci si aspetta che dovrebbe suonare. Cerca di evitare l’emulazione, sii genuino, spontaneo e vero. È questo ciò che conta. Un lettera d’amore, se sincera, è un testo che non si può sbagliare.

*****************************



4. Se non sai da dove cominciare, dividi il foglio in “passato”, “presente” e “futuro”

Può essere un modo immediato per sbloccare la vostra scrittura. Parla del vostro primo incontro o, ancora meglio, del momento in cui avete capito di esservi innamorati.

Spiega che cosa questa persona riesca a portare nella tua vita ogni giorno. Date peso alle piccole situazioni della quotidianità (non so, il modo in cui lui vi prepara il caffè tutte le mattine, o il modo in cui lei riesce sempre a ritrovare le cose che temevate di aver perduto).

Parla dei progetti che vorresti intraprendere insieme e di come tu sia eccitato all’idea di partire per un viaggio insieme, o di mettere su famiglia. Condividi i tuoi sogni e le tue speranze. Il messaggio che devi comunicare è la tua volontà di essere presente.

Ora e per un lungo, lunghissimo tempo.

*****************************

5. Inizia con una brutta copia solamente per te

Butta tutti i tuoi pensieri sulla carta, così come ti vengono. Non preoccuparti se ti sembrano stupidi, banali, ripetitivi, scontati. Tanto questa prima stesura è solamente per te.

Metti giù tutte le idee sul foglio. Quindi rimugina, rielabora, organizza ed edita i contenuti. Solo alla fine puoi passare alla bella copia.

*****************************

6. Rendila il più personale e il più specifica possibile

Sono i dettagli più piccoli a riempire di significato una lettera d’amore. Sentirsi dire che le piccole cose che si fanno nella vita di tutti giorni sono riconosciute e apprezzate è una sensazione impagabile.

In ogni caso, cerca di esprimere ciò che sei e ciò che hai veramente dentro. Dovrebbe essere tagliata su misura per la persona destinataria della lettera.

*****************************

7. Se sei a corto di parole, sotto con le citazioni

Se non sei una persona particolarmente portata nell’esprimere i tuoi sentimenti a parole, andrà benissimo prendere in prestito qualche frase significativa da scrittori, cantanti, poeti.

Assicurati di scegliere le frasi che più ti rappresentano, e che davvero rispecchiano quello che provi e che vorresti comunicare.

Non bisogna aver paura di esagerare. Quando si scrive per amore tutto è concesso.

*****************************

8. Non preoccuparti della lunghezza

Se la tua lettera ti sembra troppo breve, non cercare di allungare il brodo. Scrivi quello che davvero hai da dire. Che siano tre pagine o che siano tre frasi, non è importante.

Il peso specifico di una lettera d’amore non si misura in base alla sua lunghezza, ma in base al suo significato più profondo.

*****************************

9. Ricordati che non scrivi per te

Non scrivere il tipo di lettera che tu vorresti ricevere. Scrivi quello che pensi farà piacere a chi leggerà. Cerca di tenere a mente cosa il tuo partner apprezzerebbe, utilizza uno stile appropriato, che bene si addica alla sua personalità.

*****************************

10. Dimenticati delle apparenze

Non state a impazzire alla ricerca di una carta decorata. E se la tua grafia è pessima, basta solo cercare di renderla leggibile.

Se ti preoccupa a tal punto da non dormirci la notte, puoi sempre affidarti a qualcuno dotato di una grafia elegante che trascriva le tue parole. Il significato di una lettera scritta (anche se male) di proprio pugno è impagabile.

Non dimentichiamoci poi che il significato rimane tale anche se utilizzi la mail: è il contenuto che conta.

*****************************

11. Ricorda che l’aspetto non è importante quanto il significato

L’idea di includere nella lettera un disegno o un qualche tipo di elemento visuale – biglietti, cartoline, qualsiasi cosa che testimoni un vostro trascorso insieme – è molto carina, ma ricorda che l’aspetto non è tutto, anzi.

Una meravigliosa lettera d’amore può tranquillamente essere al contempo una mail o un file word.

Se poi cerchi ispirazione oggi in rete o sui social trovi infinite immagini che possono aiutare a personalizzare il tuo pensiero.

*****************************

12. Sappi che è consentito “richiedere” una lettera d’amore, o suggerire uno scambio di lettere

Ma evita di fare confronti. Le sensibilità delle persone è diversa per ognuno: se tu vuoi fare una lettera coi fuochi di artificio, tutta decorata e lunga sette pagine, non puoi certo lamentarti se ricevi in cambio una email.

Ricorda che è molto più importante quello che la lettera rappresenta, del come si presenta.

*****************************

13. Al giorno d’oggi la consegna non rappresenta più un problema, e può avvenire in diversi modi

Se sei una persona timida, puoi lasciare la tua lettera dove sai che verrà ritrovata quando non sarai paraggi. Considera inoltre che il destinatario potrebbe preferire leggerla in privato!

Puoi spedirgliela (un bel colpo di scena, soprattutto se magari convivete!) Se invece conti di accompagnarla a un regalo, puoi anche consegnargliela a mano, insieme al pensiero.

*****************************

14. Lo scambio delle lettere potrebbe diventare un vostro rituale di coppia

Scrivere e scambiarsi lettere può diventare un’usanza romantica e densa di significato, senza contare il fatto che sia adorabilmente a buon mercato!

Una lettera è un dono da scambiarsi in occasione delle vostre ricorrenze. Una tradizione vostra, di coppia, da portare avanti per tutto il tempo che starete insieme.

*****************************

15. Non avere paura di aprirti

Le migliori lettere d’amore sono quelle in cui gli autori mettono a nudo le proprie emozioni. Per fare ciò occorre che lo scrittore sia perfettamente a suo agio nel ruolo, tranquillo, sicuro del rapporto e dei suoi sentimenti, sicuro del partner.

Deve sapere aprirsi, e al contempo sapere di poterlo fare senza remore, sentendosi protetto e in buone mani. Se, al contrario, scrivendo una lettera ti senti in qualche modo vulnerabile, qualcosa deve pur significare.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

