Perché scrivere un libro, ovvero Aida, Fantozzi e le scodelle natufiane

Premessa

Non sono nato né cresciuto come uno scrittore. Ho frequentato il liceo scientifico e poi mi sono laureato in finanza. Lavoro da oltre dieci anni nel settore della pubblicità, che certamente è una forma di narrazione, ma molto diversa dalla letteratura. Un giorno però ho avuto un’idea per un romanzo: una di quelle talmente potenti da mollare tutto e scriverlo di getto. Essendo riuscito ad arrivare all’ambita meta della pubblicazione del mio L’influenza del blu, d’accordo con gli amici di Libreriamo racconterò quello che ho imparato con questa avventura, perché sia di beneficio a chi sogna di fare lo scrittore.

Ci tengo a precisare due cose. La prima: farò vari accenni alla mia esperienza e a L’influenza del blu perché, essendo un outsider, le mie vicende personali sono l’unica fonte di coordinate di cui dispongo. La seconda: cercherò di dare ad ogni articolo un punto di vista netto e provocatorio, sia per far sì che il pensiero continui dopo la lettura degli articoli, sia perché possa essere concretamente utile a chi ha l’ambizione di vedere il proprio romanzo sullo scaffale di una libreria

Perché scrivere, ovvero Aida, Fantozzi e le scodelle natufiane

Facciamo un gioco. Se ti domandassi cosa associ all’Antico Egitto, cosa risponderesti? Su due piedi a me balza alla mente la Sfinge, il Dio Anubi che all’ingresso dell’oltretomba pesa ogni cuore su una bilancia, Cleopatra un po’ femme fatale alla Liz Taylor un po’ suicida romantica alla Callas, le mummie, le piramidi, il Faraone che fa una bellissima vita e gli schiavi che cuociono i mattoni sotto il solleone. Ammettiamolo: non ne sappiamo un granché di questi egizi, ma qualche minimo riferimento da studente dell’ultimo banco c’è. E se invece ti domandassi cosa associ alla cultura natufiana? Condividerai con me che degli amici natufiani non sappiamo assolutamente niente. Zero. Nisba. Vuoto assoluto, come in quelle interrogazioni a scuola in cui “Avevo capito che oggi spiegava”. Eppure abbiamo le tracce anche di questa cultura. Hai in mente quei polverosi corridoi di vasetti e ciotoline che in ogni museo fai di corsa per conservare un minimo di interesse per il resto dell’esposizione e per la vita stessa? Ecco: questo è il lascito di questi nostri agghiaccianti progenitori. Saresti in grado di descrivere la giornata tipo di un papà natufiano? Io non saprei da che parte partire. E la vita di un papà egizio? Apriti cielo: dall’Aida di Verdi ai kolossal in cui le mummie risorgono con un’incazzatura mostruosa, le storie su questo periodo sono numerosissime.