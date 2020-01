Come spiegare la Shoah ai bambini con una lezione a scuola

Nei diversi percorsi didattici intrapresi con i miei alunni in questi anni, mi sono resa conto che il linguaggio migliore per affrontare i temi legati alla Shoah, è quello mediato dalla poesia e dall’arte. L’idea di usare un’opera pittorica o una poesia per studiare la Shoah deriva dalla convinzione che un contributo così intimo e personale, possa essere più efficace di un contenuto storico nell’attivare la curiosità e l’interesse iniziale degli alunni.

Partire dalle domande degli alunni

Le opere d’arte rivelano l’interiorità, al loro centro sta la dimensione umana e questo può generare un’attenzione immediata, creare empatia sicuramente maggiore rispetto a un testo scritto. Allo stesso modo proporre la fotografia del bambino che ha scritto quella poesia o realizzato quel disegno e passare dalla sua descrizione oggettiva alla scoperta della sua storia seguendo il filo delle domande degli alunni mi permette di pormi in ascolto, di non dare nulla per scontato e accompagnare i miei alunni nella scoperta della storia di quegli orrori attraverso il filo delle loro domande volte a scoprire e conoscerlo sempre più.