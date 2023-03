You, 5 curiosità sulla serie tv Netflix

La serie Netflix You è una delle serie più popolari (e inquietanti) degli ultimi anni. Dall’interpretazione di Joe Goldberg da parte dell’attore Penn Badgley agli sconvolgenti colpi di scena che ci tengono incollati sul divano. Per questo YOU è diventata rapidamente una delle serie più popolari di Netflix. La serie di successo ha come protagonista Penn Badgley, ex attore di Gossip Girl, che ossessiona, perseguita e uccide una serie di donne nel corso della serie.

You: 5 curiosità che non tutti sanno

Scopriamo alcune curiosità e aneddoti inediti legati a questa serie tv.

1. Penn Badgley ha quasi rifiutato di interpretare Joe

Non c’è dubbio che Penn Badgley interpreti l’inquietante protagonista Joe Goldberg alla perfezione. Sebbene l’attore e il team creativo dietro YOU siano sempre pronti a sottolineare che Joe non è un eroe romantico o simpatico, ci sono fan della serie che sono pronti a difendere le azioni di Joe. Questo rapporto difficile tra la rappresentazione del personaggio e le sue azioni ha quasi portato Penn Badgley a rifiutare il ruolo.

In un’intervista rilasciata a EW, Badgley ha rivelato che inizialmente era titubante riguardo al ruolo, era “combattuto” dal fatto che la serie sarebbe stata problematica, dato che il personaggio era una “persona orribile” finché non ha incontrato i co-creatori Sera Gamble e Greg Berlanti.

Questi, gli hanno assicurato che Joe non sarebbe stato ritratto come un eroe romantico e che le sue azioni riprovevoli non sarebbero mai state glamorificate. Badgley, negli anni in cui la serie è andata in onda, ha sempre sottolineato come non si sia mai immedesimato nel suo personaggio e che per questo motivo fatica a recitare.

2. You non doveva essere pubblicato su Netflix

Già, i creatori Greg Berlanti e Sera Gamble avevano originariamente fatto debuttare lo show su Lifetime nel settembre 2018, ma è stato abbandonato dopo la prima stagione. Quando è andata in onda su Lifetime, infatti, YOU non è stata una serie di successo, raccogliendo meno di un milione di spettatori in media per episodio (via EW), mentre la prima stagione dello show è stata vista da più di quaranta milioni di persone su Netflix. L’impostazione thriller di YOU si prestava sicuramente di più al modello di binge introdotto da Netflix, piuttosto che al rilascio di episodi settimanali utilizzato da Lifetime. L’acquisizione di YOU è stata sicuramente un grande colpo per Netflix e una grave perdita per la rete Lifetime.

Un indizio del fatto che lo show non è sempre stato un originale Netflix sta proprio nel titolo del primo episodio, “Pilot”.

3. You è basato sui dei libri

Come moltissime serie tv, anche YOU affonda le sue radici in un una saga di romanzi.

Infatti, lo show, è basato sui libri di Caroline Kepnes: You, Hidden Bodies e il più recente You Love Me.

Come per la serie, è in arrivo anche un quarto libro! Stephen King ha addirittura elogiato questi romanzi, dicendo:

“Totalmente originale. Mai letto nulla di simile… Ipnotico e spaventoso”.

4. Il negozio di libri di Mooney è un negozio vero e proprio

Joe Goldberg inizia la prima stagione dello show come manager di Mooney’s a New York, una splendida libreria indipendente dove Joe inizialmente adocchia l’ignara studentessa universitaria Guinevere Beck. Completa di un seminterrato che Joe usa come prigione personale, Mooney’s ha davvero tutto. Ebbene, i fan della serie possono visitare la libreria nella vita reale durante una visita di passaggio a New York, senza la prigione nel seminterrato.

Il vero negozio si chiama “Logos Bookstore” e vende libri cristiani e religiosi ed è il luogo in cui si svolge la serie, con tutte le riprese esterne e interne girate sul posto.

5. La voce narrante

Se c’è una cosa che viene in mente al pubblico quando pensa a YOU, è l’inquietante e idiosincratica narrazione centrale di Joe Goldberg. La natura peculiare del costante monologo interiore di Joe è diventata una sorta di meme online e ha persino portato la star Penn Badgley a narrare video dei fan nello stile di Joe (via YouTube). Data l’importanza che la narrazione riveste nello show, Badgley dedica la maggior parte del tempo alle battute di Joe in cabina di registrazione.

Parlando con EW, Badgley ha raccontato che in alcuni giorni non aveva alcuna battuta sul set: “Spesso andavo al lavoro e non avevo nessuna battuta pronunciata quel giorno. Mi sono sentito molto più vicino a un membro della troupe e a una parte della squadra che sta realizzando questa cosa”. Guardare YOU senza la voce fuori campo di Joe è una visione davvero strana (guarda ora su YouTube).

Stella Grillo