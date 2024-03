Woman di John Lennon una canzone dedicata a tutte le donne

Woman di John Lennon è una canzone che celebra la donna e che vogliamo condividere in occasione dell’8 marzo, la festa della donna.

Woman fa parte di Double Fantasy (1980) ultimo album di John Lennon. L’artista scrisse Woman dedicandola alla moglie Yoko Ono e allo stesso tempo, il grande genio della musica inglese, voleva rendere omaggio indistinto a tutto il genere femminile.

Nell’introduzione della canzone Lennon sussurra “For the other half of the sky…” (“Per l’altra metà del cielo…“), una citazione utilizzata da Mao Tse Tung.

Nel corso di una intervista alla rivista Rolling Stone del 5 dicembre 1980, Lennon disse che Woman era una “versione aggiornata e più adulta” di un suo precedente brano inciso con i Beatles, Girl.

Nella traduzione in italiano abbiamo voluto lasciare semplicemente il testo togliendo gorgheggi e ripetizioni per rendere il testo più leggibile e condivisibile.

Woman (Donna) di John Lennon

Donna, riesco a malapena ad esprimere

Le mie emozioni contrastanti e la mia spensieratezza

Dopotutto, ti sarò per sempre in debito

E donna, cercherò di esprimere

I miei sentimenti interiori e la mia gratitudine

Per avermi mostrato il significato del successo…

…Donna, so che capisci

Il bambino dentro l’uomo

Per favore, ricorda che la mia vita è nelle tue mani

E donna, tienimi vicino al tuo cuore

Per quanto distanti non ci tengono separati

Dopotutto è scritto nelle stelle

Donna, per favore lasciami spiegare

Non ho mai avuto intenzione di causarti dolore o dolore

Quindi lascia che te lo dica ancora e ancora e ancora

Ti amo

Ti voglio bene

Adesso e per sempre.

**********************

Woman – John Lennon

For the other half of the sky

Woman

I can hardly express

My mixed emotions at my thoughtlessness

After all, I’m forever in your debt

And woman

I will try to express

My inner feelings and thankfulness

For showing me the meaning of success

Ooh-ooh, well-well

Doo, doo, doo, doo, doo

Ooh-ooh, well-well

Doo, doo, doo, doo, doo

Woman

I know you understand

The little child inside the man

Please remember, my life is in your hands

And woman

Hold me close to your heart

However distant, don’t keep us apart

After all, it is written in the stars

Ooh-ooh, well-well

Doo, doo, doo, doo, doo

Ooh-ooh, well-well

Doo, doo, doo, doo, doo

woman

Please let me explain

I never meant to cause you sorrow or pain

So let me tell you again and again and again

I love you, yeah-yeah

Now and forever

I love you, yeah-yeah

Now and forever

I love you, yeah-yeah

Now and forever

I love you, yeah-yeah

Now and forever

Fonte: Musixmatch

Compositori: John Winston Lennon

Testo di Woman © Lenono Music, Mpl Communications Inc