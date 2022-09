“Wish you were here”, il significato profondo del brano dei Pink Floyd

Canzone d'Autore

Il 6 settembre del 1943 nasceva Roger Waters, storico cofondatore dei Pink Floyd. Per l'occasione, condividiamo con voi "Wish you were here", uno dei brani più famosi e amati della band britannica.

“Wish you were here” è senza ombra di dubbio uno dei brani più amati e ascoltati di tutta la storia della musica; eppure, molti di noi non saprebbero esprimere con certezza il senso di questa bellissima canzone che no, non parla di amore, almeno non nel senso in cui lo intendiamo comunemente.

In occasione del compleanno di Roger Waters, storico cofondatore e membro dei Pink Floyd (6 settembre 1943, Great Bookham), andiamo ad esplorare il significato profondo di “Wish you were here”, quarta traccia dell’omonimo album pubblicato il 12 settembre del 1975 dalla Harvest Records.

“Wish you were here”, la dedica a Syd Barrett

Il primo dato incontrovertibile legato non solo al testo che stiamo per leggere, ma all’intero album uscito nel 1975, è la dedica a Syd Barrett, fondatore ed ex frontman della band allontanato nel 1968 a causa di gravi problemi mentali dovuti all’abuso di droghe pesanti. Il testo di “Wish you were here” è ispirato proprio all’ultimo giorno in cui Barrett vide il resto dei suoi compagni in studio.

Il riff principale del brano è stato elaborato da David Gilmour che, dopo averlo proposto a Waters, collaborò con cui per ultimare la canzone, che è divenuta un successo planetario e presenta delle particolari sonorità di sottofondo che la rendono unica nel suo genere: all’inizio della registrazione, per esempio, siamo colpiti da un soffuso vocio che ci trasporta all’interno di una stanza in cui ci sentiamo un po’ estranei, come se stessimo assistendo ad un dialogo un po’ confuso, un po’ intimo.

Il sottofondo creato mediante l’assolo di violino – eseguito da Stéphane Grappelli – rende ancor più struggente il testo della canzone, che racchiude parole e significati di inenarrabile profondità.

Wish you were here

So, so you think you can tell

Heaven from hell

Blue skies from pain

Can you tell a green field

From a cold steel rail?

A smile from a veil?

Do you think you can tell? Did they get you to trade

Your heroes for ghosts?

Hot ashes for trees?

Hot air for a cool breeze?

Cold comfort for change?

Did you exchange

A walk on part in the war

For a lead role in a cage? How I wish, how I wish you were here

We’re just two lost souls

Swimming in a fish bowl

Year after year

Running over the same old ground

And what have we found?

The same old fears

Wish you were here Vorrei che tu fossi qui