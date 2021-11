“Vacanze Romane”, il grande classico che racconta l’amore

Il film

Questa sera su Tv2000, canale 28, andrà in onda il grande classico “Vacanze romane”, un film del 1953 diretto da William Wyler che racconta la storia di Cenerentola al contrario. Una fiaba d’amore in chiave moderna interpretata magistralmente da Audrey Hepburn e Gregory Peck.

“Vacanze romane”, la trama

La principessa Anna affronta un lungo viaggio diplomatico e arriva in visita a Roma. Una notte, sfinita dagli obblighi che il suo ruolo le richiede, ha un collasso nervoso. Il suo medico le somministra un sedativo ma, appena si ritrova sola nella sua stanza, la principessa decide fugge e e inizia a vagabondare la città. Anna si addormenta in una via, dove viene trovata da Joe Bradley, giornalista statunitense che lavora a Roma, che decide di portarla a casa con sé. Il mattino seguente, recandosi al lavoro, Joe scopre è stata comunicata la notizia di un improvviso malessere della principessa Anna e vedendola foto sul giornale e riconosce in lei la ragazza “ubriaca” che ha ospitato a casa sua.

Un pilastro della storia del cinema

Audrey Hepburn e Gregory Peck sembrano nati per interpretare questi ruoli. La loro grande professionalità e l’incredibile chimica li hanno resi una coppia perfetta. “Vacanze romane” è inoltre il film che lancia definitivamente la giovane e talentuosa Audrey Hepburn che fino a quel momento aveva ricoperto ruoli secondari. La storia del film, oltre a voler interpretare quella di Cenerentola al contrario, si è ispirata alla vera storia d’amore tra la principessa Margaret d’Inghilterra e il colonnello della RAF ed eroe di guerra Peter Townsend. Simbolo della bellezza italiana. “Vacanze romane”, pur essendo una fiaba, riesce con incredibile dolcezza e maestria a regalare un momento di svago lasciandoci sognare ad occhi aperti.

