Twist: il film

Twist è il nuovo film Sky Original tratto dal capolavoro “Oliver Twist” dello scrittore inglese Charles Dickens. Con un cast stellare, la pellicola andrà in onda questa sera, 10 maggio 2021. Nonostante i tantissimi cambiamenti che vedremo nel film, è importante sottolineare che la letteratura ha anche il compito di ispirare nuove storie, dare chiavi di lettura contemporanea, modernizzare il nostro pensiero sul presente. Quindi, nonostante le polemiche che si sono sentite in queste giorni, scopriamo insieme i dettagli del nuovo film.

TWIST: la rivisitazione del libro di Dickens

Andrà in onda questa sera alle 21:15 su Sky Cinema Uno, il nuovo film “Twist”. Una rivisitazione in chiave moderna del capolavoro di Charles Dickens “Oliver Twist”. Sarà disponibile anche allo streaming NOW e su Sky On Demand.

“Le sorprese, come le sfortune, raramente vengono da sole” scriveva Dickens nel romanzo Oliver Twist, uscito nel 1838. La rivisitazione del libro è quasi totale, visto che sono stata abbandonate le ambientazioni tetre e vittoriane, con gli orfanotrofi e le continue lotte sociali.

La Londra che Charles Dickens ci ha raccontato, dobbiamo dimenticarcela poiché questo film è ambientato nella Londra dei nostri giorni. Anche Oliver è molto diverso da quello del romanzo: se nell’opera originale era un adolescente con tutte le paure e le incertezze del caso, in questa nuova veste è molto più sicuro di sé.

Oliver è un senzatetto rimasto orfano dopo la morte della madre single. La donna era amante dell’arte, passione che ha trasmesso anche al figlio che ora passa le sue giornate a decorare i grattacieli della città con dei murales ispirati a William Blake. Un giorno incontra Dodge e la sua vita cambia radicalmente. Dodge è una ragazza a capo di una banda di truffatori, che lo invita a incontrare il suo capo, Fagin.

Questo era infatti un mercante d’arte che, in età avanzata, ha deciso di occuparsi di quadri rubati. Iniziano così una serie di peripezie che vedono Oliver Twist in una veste di “scalatore sociale”

Qui il video del Trailer:

IL CAST DEL FILM

Il cast del film è interamente britannico. Nei panni di Oliver vedremo Rafferty Law, figlio del pluripremiato attore Jude Law. “Oliver Twist è un’anima pura, insegue l’amore. Ha bisogno di quell’unità familiare e Fagin, vedendo in lui quella vulnerabilità, lo attira con una falsa promessa. Loro sono la famiglia che ha sempre voluto,” racconta Rafferty sul suo personaggio.

La bella e carismatica Dodge è invece interpretata dalla cantante e attrice Rita Ora. Nel cast troviamo anche Franz Drameh nei panni di Batesey, Sophie Simnett in quelli di Red, David Walliams come Losberne e Jason Maza come Bedwin. L’assistente di Fagin, Sikes, è invece Lana Headey.