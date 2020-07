“Tu sei la mia persona”, l’amicizia intensa tra Meredith e Cristina

C’è poco da dire: l’amicizia più belle e intensa del piccolo schermo è sicuramente quella tra Meredith Grey e Cristina Yang della longeva serie TV Grey’s Anatomy, scritta dall’amata odiata Shonda Rhimes. Meredith e Cristina sono delle amiche incredibili, sempre pronte a stare accanto all’altra, anche quando ci sono chilometri a dividerle. Un’amicizia vera, nella gioia e nel dolore. E di avventure e drammi ne hanno vissuti parecchi!

“Tu sei la mia persona”

Dalla prima puntata, Cristina entra nella vita di Meredith: entrambe sono delle giovani specializzande del Seattle Grace Hospital. La loro amicizia diventerà con il tempo sempre più intensa, imponendosi anche all’amore. In ogni momento della loro vita, che sia di dolore o di gioia, l’amica c’è stata per l’altra, mostrandole il proprio punto di vista e esplicitando la propria presenza. Come dimenticare la scena della terza stagione in cui Cristina, vestita da sposa, con il velo viene lasciata sull’altare da Burke, l’uomo che avrebbe dovuto sposare? E lì Meredith c’era, sempre vicino all’amica, a sostenerla.

Senza pensare alle varie vicissitudini amorose con Derek, alias Dottore Stranamore, e Burke e Owen. Non c’è niente che una serata a base di tequila possa guarire, ballando ovviamente!

Ma il momento più emozionante e profondo della loro amicizia è nella decima stagione. Le due sono sempre più diverse: Cristina è sempre più dedita alla carriera, mentre Meredith ha la sua famiglia. Tra le due si è instaurata una sorta di barriera, ma la loro amicizia è più forte che mai. Cristina decide di partire per vivere nuove esperienze, ma prima deve parlare apertamente con l’amica: le chiede di prendersi cura di Owen, il suo ex fidanzato, di non fare sempre l’eroina, perché lei è la sua persona e per questa ragione ha bisogno di lei da viva. Inoltre Meredith deve splendere come un sole, senza farsi oscurare dai desideri di Derek che ormai è diventato il suo compagno di vita.

L’amicizia che supera l’amore

Meredith e Cristina sono come sorelle: il loro livello di intimità è tale che non ci sono segreti tra di loro. L’amicizia è ciò che mettono sempre al primo posto, anche prima dell’amore. Ricordate quando Cristina entrava nel letto di Meredith per ricevere conforto, spodestando Dottor Stranamore? Succeda quello che succeda, le loro strade si dividano pure, i loro destino imbocchino anche sentieri differenti, ma il badare l’una l’altra, l’esserci sempre per una chiacchierata, per una parola di conforto non verrà mai a mancare.

