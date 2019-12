Natale, la programmazione di Sky Arte all’insegna di musica e arte

La musica delle band che hanno segnato la storia della musica. I geni della pittura, i siti archeologici più importanti al mondo, l’arte e i grandi musei del mondo. Questi gli ingredienti che compongono il palinsesto di Sky Arte durante le festività natalizie. Elvis Presley, Andrea Bocelli, Maria Callas, Rolling Stones, gli Abba, i Coldplay ma anche Tutankhamon, Leonardo, il museo del Prado, le meraviglie di Ostia, saranno i grandi protagonisti delle feste su Sky Arte

Si inizia sabato 21 dicembre alle 21.15 con Il giovane Picasso. Un film in prima visione che, accompagnandoci nella vita di Pablo Picasso, ci svelerà passo dopo passo i fatti che portarono un ragazzo proveniente dal sud della Spagna alla notorietà mondiale.

Domenica 22 dicembre, Sky Arte cambia registro e trasmette in prima visione alle 21.15 Klimt & Schiele – Eros e Psiche, il racconto degli scandali, sogni e ossessioni della Vienna dell’epoca d’oro attraverso le opere dell’Albertina, del Belvedere, del Kunsthistorisches Museum, del Leopold Museum, del Freud Museum e del Wien Museum.

Lunedì 23 dicembre alle 21.15 Sky Arte darà spazio al grande rock and roll con Elvis Presley – Re per sempre, una prima visione diretta da Thom Zimny e prodotta da HBO. Il film ripercorre la vita di Elvis dall’infanzia fino alle ultime sessioni di registrazioni del 1976 al Jungle room e contiene anche interviste a musicisti, produttori, ingegneri che hanno conosciuto Elvis o che sono stati profondamente influenzati dal suo lavoro. Ad accompagnarci nel racconto, oltre all’amata musica di Elvis e ai suoi brani più noti da If I can dream a Suspicious mind, ci sarà anche l’esclusiva colonna sonora curata da Mike McCready, chitarrista dei Pearl Jam.

Per la vigilia di Natale, Martedì 24 dicembre alle ore 21.15 vivremo il concerto che Andrea Bocelli, il tenore più amato del mondo, ha regalato alla città di New York. Andrea Bocelli – concerto One night in Central Park, il live unico e da favola nel cuore verde della grande mela.

Mercoledì 25 dicembre dalle 22.30 Sky Arte presenta invece Queen & Bejart – Ballet for Life e a seguire Queen – Rock the world un’intera serata dedicata alla grande band inglese, con immagini, interviste e aneddoti inediti .

Giovedì 26 dicembre alle ore 21.15, un’altra prima visione adatta a grandi e piccini, Tutankhamon e la tomba del tesoro segreto, che racconta una delle scoperte più sensazionali della storia: la tomba del faraone Tutankhamon, 3300 anni dopo la sua morte.

Domenica 29 dicembre, alle ore 21.15, Sky Arte ci regala The quiet one – Vita di Bill Wyman, un viaggio nella storia dei Rolling Stones attraverso le straordinarie esperienze di Bill Wyman, il “Tranquillo” bassista della band, dalla loro formazione al 1993.

Lunedì 30 dicembre alle ore 21.15, per tutti gli appassionati di Leonardo, Sky Arte presenta in prima visione Leonardo – L’ultimo enigma. I migliori esperti e storici dell’arte del mondo indagano su una misteriosa opera d’arte che potrebbe essere l’ultimo dipinto completato dallo stesso Leonardo: la Madonna dei Fusi.

Per festeggiare l’ultimo giorno del 2019 e l’arrivo del nuovo anno, la disco music sarà al centro di questa serata. Martedì 31 dicembre alle ore 21.15, Sky Arte presenta Euro Disco – Dagli Abba ai Daft Punk, un documentario in cui rivivremo i primi anni ’70, in cui è nata la dico music negli Stai Uniti che di diffuse in Europa la maniera febbrile. Torneremo in pista grazie al ritmo degli artisti che hanno reso eterna la disco europea, come Giorgio Moroder, gli Abba e i Daft Punk.

Il 1 gennaio, alle ore 21.15 tutti gli appassionati di arte potranno fare un viaggio virtuale all’interno del Museo del Prado che nel 2019 ha festeggiato il suo duecentesimo anniversario. Con Il museo del Prado – La corte delle meraviglie, Jeremy Irons guiderà gli spettatori alla scoperta di un patrimonio di bellezza e di arte da meraviglia.

Il 3 gennaio alle 21.15 andrà in onda una produzione originale Sky Arte, dal titolo Ostia – Sulle sponde della storia. Un documentario che racconta come Ostia, crocevia di merci, popoli e culture, è stata ponte fra Roma e le sue province. Inizialmente strutturata come piccolo presidio militare, sviluppa ben presto un industrioso porto fluviale a cui si aggiungeranno, in età imperiale, i grandiosi porti marittimi progettati da Claudio e da Traiano.

Domenica 5 gennaio, alle 21.15, sarà ancora la grande musica a farla da padrona. In prima visone tv, Sky Arte offre ai telespettatori il sorprendente ed emozionante concerto dei Coldpaly, “Coldplay: Live in Sao Paulo” un condensato di due ore di pura energia ed emozione nella città più spumeggiante del Brasile. Chris Martin, frontman della band, apre il concerto sulla eco della eco la celebre frase di Charlie Chaplin in Il Grande Dittatore: “ You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure!”. Ed è con questo slancio che comincia lo show: uno spettacolo anche visivo, acceso dalle numerose luci arcobaleno dei laser light.

Chiude infine la programmazione di Sky Arte per le festività, lunedì 6 gennaio alle ore 21.15 la prima visione de Il Piccolo Principe – La poetica dell’invisibile, un film che racconta la genesi di una storia senza tempo e l’impatto che ha avuto sull’immaginario culturale.

