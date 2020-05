Maratona Lupin, torna il ladro gentiluomo più amato di sempre

Con il suo umorismo, le sue pirotecniche avventure e i suoi leggendari furti, in cui riesce ogni volta a farla franca, ha incollato allo schermo intere generazioni, diventando uno dei personaggi animati più venerati. Torna il ladro gentiluomo più famoso al mondo. Dal 29 maggio al 7 giugno sarà il protagonista indiscusso di una maratona lunga 10 giorni al canale 111 di Sky.

Lupin, il cult ispirato ai manga

Nato nel 1967 dalla celebre serie di manga da cui sono stati tratti in seguito vari anime e trasposizioni televisive e cinematografiche, Arsenio Lupin III è diventato un vero cult che con le sue storie ha appassionato il pubblico di tutte le età. Viene descritto come nipote del celebre Arsène Lupin, protagonista di vari romanzi di Maurice Leblanc. Come il nonno e il padre, è un ladro dalle innumerevoli abilità, ricercato dalla polizia di tutto il mondo, in particolare dall’ispettore Koichi Zenigata dell’Interpol, che è diventato suo acerrimo rivale cercandolo senza sosta in tutto il mondo per arrestarlo, senza però avere successo. Sempre accompagnato dalla sua banda di ladri – dal pistolero Jigen, il samurai Goemon e la conturbante Fujiko, fino al loro antagonista storico, l’ispettore Zenigata – Lupin III tornerà per una maratona imperdibile di 12 titoli targati Yamato Video

Gli appuntamenti della maratona

Bye Bye Liberty – Scoppia la Crisi!

Il Mistero delle Carte di Hemingway

Ruba il Dizionario di Napoleone!

Il Tesoro degli Zar,

Viaggio nel Pericolo

All’Inseguimento del Tesoro di Harimao

Le Tattiche degli Angeli,

Il Segreto del Diamante Penombra

Un Diamante per Sempre

Tokyo Crisis – Memories of Blaze

Walther P38

Tutti i Tesori del Mondo.

