Approda oggi su Netflix la quinta stagione di Lucifer, la serie televisiva statunitense di genere urban fantasy, police procedural e commedia drammatica sviluppata da Tom Kapinos. Le notizie positive per i fan non si fermano qui: Netflix ha rinnovato Lucifer per la sesta e ultima stagione, dopo una lunga attesa all’insegna di accordi e indiscrezioni legati alle trattative del cast e della troupe.

Nell’accattivante key art del drama soprannaturale vediamo la coppia più amata della serie finalmente riunita. Ecco la sinossi della quinta stagione. “Stanco e infelice di essere il Signore degli inferi, Lucifer abbandona trono e regno per la follia scintillante di Los Angeles, dove si diletta ad aiutare la polizia locale in generale… e l’abile detective Chloe Decker in particolare. Nella prima parte della quinta stagione, dopo aver trascorso un periodo all’inferno, Lucifer deve tornare sulla Terra a gestire il caos lasciato dal fratello gemello Michael, che nel frattempo aveva preso il suo posto. Inoltre affronterà finalmente i sentimenti che prova per Chloe e darà una risposta alla domanda che i fan si fanno fin dall’inizio della serie: lo faranno o no?”

Dal fumetto alla tv

Lucifer costituisce la trasposizione televisiva del fumetto omonimo, pubblicato dalla casa Vertigo e scritto da Mike Carey. Il fumetto e la serie han come protagonista il personaggio di Lucifer, comprimario nel fumetto Sandman di Neil Gaiman. Egli, annoiato del suo ruolo di signore degli Inferi e rancoroso nei confronti di Dio, suo padre, per averlo fatto cadere all’inferno, abbandona il suo regno insieme all’alleata Mazikeen e si trasferisce a Los Angeles. Qui apre un night club di nome “Lux”, che in breve tempo diviene molto conosciuto grazie al giro di favori che il suo nuovo proprietario dispensa a più parti.

Circa cinque anni dopo una serie di circostanze portano Lucifer a conoscere la detective Chloe Decker. Sebbene suo fratello, l’angelo Amenadiel, insista continuativamente per farlo tornare all’inferno, Mazikeen gli fa notare come in lui stiano nascendo sentimenti umani e abbia infine scoperto di essere diventato mortale. Lucifer continua a collaborare con Chloe, con la quale nasce un rapporto affettuoso ma conflittuale.