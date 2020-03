Le storie d’amore più appassionanti tra i grandi artisti arrivano in tv

Cosa succede quando due artisti si innamorano? Il racconto delle storie d’amore tormentate, sfrenate e appassionate tra gli artisti del secolo scorso arriva in tv con “Relazioni Pericolose”. In onda da stasera ogni sabato sera alle 21.15 su Sky Arte HD si parlerà di storie d’amore tra grandi artisti che hanno resistito contro ogni avversità.

Le storie d’amore più belle dell’arte

Jeanne Hébuterne e Amedeo Modigliani, Gerda Taro e Robert Capa, Lee Miller e Man Ray sono solo alcune delle coppie protagoniste di questa serie in cinque episodi. Ecco la sinossi dei primi episodi

Amedeo Modigliani e Jeanne Hebuterne

Era un artista figurativo di spicco. Era il famoso volto immortalato sulle sue tele. È diventata la sagoma silenziosa ed enigmatica, creata dal pittore, guidata dalla sua immaginazione. Ma Jeanne era anche un’artista. Nel suo lavoro, ha cercato di emergere dall’ombra del suo padrone. Amedeo e Jeanne hanno vissuto tre anni di forte passione e intensa creatività. Questa è anche la storia d’amore di due anime tormentate, legate fino alla morte dall’amore e dall’arte.

Robert Capa e Gerda Taro

Quello tra Capa e Taro è stato l’incontro di due persone politicamente impegnate, unite dalla fotografia. È anche il racconto dell’amore sfrenato che non ha resistito alle devastazioni della guerra. Taro è stata la prima reporter donna ad essere caduta sul campo. Morì solo a 26 anni ma durante la sua intensa vita strinse un sodalizio professionale e sentimentale con il fotoreporter Robert Capa, famoso per i suoi reportage dello sbarco in Normandia e per aver fondato l’agenzia Magnum. Una delle storie d’amore più emozionanti di sempre.

