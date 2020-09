Le serie tv da non perdere a settembre e in autunno

Sono stati rilasciati in occasione degli Sky Upfront 2020 i trailer di alcune delle produzioni più attese di settembre e dell’autunno di Sky Atlantic (e NOW TV). Dalle serie evento dell’autunno come The Undoing – Le verità non dette, con Nicole Kidman e Hugh Grant, e il nuovissimo e oscuro Perry Mason (dall’11 settembre), a una serie attualissima come Lovecraft Country, un horror prodotto da Misha Green, Jordan Peele e J. J. Abrams, fino a Un volto, due destini – I Know This Much is True, in arrivo il 22 settembre, con un doppio Mark Ruffalo e Marcello Fonte alla prima esperienza su un set americano.

Le serie tv da non perdere in autunno

Le storie più amate, da ogni parte del mondo e con i volti più riconoscibili del cinema e della TV mondiale. Le produzioni più premiate e quelle diventate dei veri e propri fenomeni di costume. Tutto in un unico canale, Sky Atlantic, da sei anni destinazione per eccellenza delle produzioni Sky Original ma anche dei prestige drama e delle comedy targate HBO, SHOWTIME e non solo.

YELLOWSTONE – SECONDA STAGIONE / dal 2 settembre

In America è un vero e proprio fenomeno di costume, un’epopea neo-western che racconta le storie di confine dei Dutton e il loro viscerale legame con lo sterminato appezzamento di terra – Yellowstone, appunto – di cui sono proprietari. Un avvincente dramma familiare che mette in scena un’America inedita, protagonista il premio Oscar® Kevin Costner. Scritta e diretta da Taylor Sheridan, candidato all’Oscar® per la sceneggiatura di Hell or High Water e già dietro al successo di Sicario (Denis Villeneuve) e Soldado (Stefano Sollima).

PERRY MASON / dall’11 settembre

Veterano della prima guerra mondiale, alcolizzato, un matrimonio distrutto alle spalle. È un Perry Mason inedito e sorprendente quello raccontato nella miniserie prodotta da Robert Downey Jr e sua moglie Susan Downey. Uno dei personaggi più celebri del mondo della letteratura e del piccolo schermo rivive così, più oscuro che mai, in questo raffinato noir che il Guardian ha definito “intenso, sbalorditivo e macabro” e che per Indiewire è, addirittura, “un noir di lusso che è probabilmente la miglior serie tv mai realizzata”. Ambientata nella Los Angeles degli anni successivi alla Grande Depressione e con protagonista Matthew Rhys (The Americans), la serie racconta gli inizi della carriera di Mason, rappresentato per la prima volta nei panni di investigatore privato e non ancora di avvocato. Un bambino viene rapito e ucciso, Mason viene ingaggiato per risolvere il caso. La sua indagine avrà importanti conseguenze per tutta Los Angeles.

UN VOLTO, DUE DESTINI – I KNOW THIS MUCH IS TRUE / dal 22 settembre

Dal romanzo I Know This Much Is True di Wally Lamb (edito in Italia nel 1998 col titolo La notte e il giorno), a settembre arriva anche la drammatica serie tv HBO in sei episodi con Mark Ruffalo nei doppi panni dei gemelli Dominick e Thomas Birdsey, che lottano per sopravvivere in una piccola cittadina del Connecticut. Thomas soffre di schizofrenia paranoide e Dominick – che ha a sua volta alle spalle un passato doloroso – passerà buona parte della vita a prendersi cura di lui, mentre scoprirà la verità sulla storia della sua famiglia. Nel cast anche Juliette Lewis, Kathryn Hahn, Rosie O’Donnell e Marcello Fonte.

LOVECRAFT COUNTRY / prossimamente

Creata da Misha Green, prodotta da Misha Green, Jordan Peele e J.J. Abrams e basata sull’omonimo romanzo di Matt Ruff del 2016, Lovecraft Country è una serie horror targata HBO che segue Atticus Black, interpretato da Jonathan Majors (Da 5 Bloods), alla ricerca del padre scomparso, insieme a suo zio George (Courtney B. Vance) e all’amica Letitia “Leti” Dandrige – interpretata da Jurnee Diana Smollett (Underground). Inizierà così uno spaventoso viaggio attraverso l’America razzista degli anni Cinquanta, in cui i protagonisti dovranno fare i conti con gli orrori della segregazione razziale e con dei misteriosi e terrificanti mostri che sembrano provenire direttamente dai racconti di H. P. Lovecraft.

THE GOOD LORD BIRD / prossimamente

Anche co-creatore e produttore esecutivo della serie, Ethan Hawke (First Reformed, Gattaca – La porta dell’universo, Boyhood) nei panni del celebre abolizionista John Brown in una serie SHOWTIME basata sull’acclamato e pluripremiato romanzo omonimo di James McBride. The Good Lord Bird è la serie tv raccontata dal punto di vista di Onion (Joshua Caleb Johnson), personaggio di finzione che entra a far parte dell’armata di soldati abolizionisti di John Brown. Onion si ritrova a partecipare alla famosa battaglia di Harpers Ferry del 1859. Il raid di Brown non riuscì a dare il via alla rivolta degli schiavi da lui voluta, ma fu uno dei principali eventi catalizzatori della guerra civile americana.

THE UNDOING – LE VERITÀ NON DETTE / prossimamente

Nicole Kidman e Hugh Grant (e Donald Sutherland, Edgar Ramirez e l’italiana Matilda De Angelis) diretti da Susanne Bier in una serie evento targata HBO e scritta da David E. Kelley, già dietro il successo di Big Little Lies. Basata sul best seller You Should Have Known (in Italia edito col titolo Una famiglia felice), caso letterario del 2014, la serie racconta la storia di Grace Fraser (Nicole Kidman), una terapista newyorkese di successo sul punto di pubblicare il suo primo libro e sposata con Jonathan Fraser (Hugh Grant), un rispettato chirurgo. A poche settimane dal debutto del libro, delle crepe sempre più evidenti si apriranno a squarciare la superficie apparentemente perfetta della sua vita.

PENNY DREADFUL: CITY OF ANGELS / prossimamente

Ambientata nel 1938 a Los Angeles, in un’epoca caratterizzata da tensioni sociali e politiche, Penny Dreadful: City of Angels – ancora prodotta da John Logan come l’acclamatissima Penny Dreadful con Eva Green, di cui City of Angels rappresenta uno spin-off – segue l’indagine su un macabro omicidio condotta dal detective Tiago Vega, interpretato da Daniel Zovatto (Here and Now – Una famiglia americana). In breve tempo, il detective e la sua famiglia si ritroveranno a scontrarsi con potenti e minacciose forze soprannaturali determinate a distruggere le loro vite. Nello straordinario cast anche Natalie Dormer (Il trono di Spade) nei panni di Magda, un demone soprannaturale che ha il potere di assumere varie forme.

FARGO – QUARTA STAGIONE / prossimamente

Ambientata negli anni Cinquanta, la quarta stagione di FARGO, la serie creata da Noah Hawley, racconta la feroce faida tra due clan criminali di Kansas City, uno italiano e l’altro afroamericano. Chris Rock, che interpreta il protagonista Loy Cannon, è il boss dell’organizzazione criminale afroamericana in conflitto con la mafia di Kansas City. Nel cast di stelle del cinema e della tv americana anche gli italiani Salvatore Esposito, Tommaso Ragno, Francesco Acquaroli e Gaetano Bruno che affiancheranno Jessie Buckley, Jack Huston, Jason Schwartzman, Ben Whishaw e Timothy Olyphant.

