Le serie tv da guardare perfette per gli adolescenti

Oggi si parla e si celebra di una fascia d’età molto particolare. Si sa, essere “teen” non è sempre facile e spesso si vive un mondo parallelo. Fortunatamente però, l’arte e il cinema, hanno sempre cercato di rappresentare al meglio quella fase della vita così complessa. Perciò, dato anche il periodo storico particolare, dove il tempo da passare in casa è sicuramente di più, vogliamo consigliarvi alcune serie tv adatte ai ragazzi. Non solo perché adatte ad un pubblico minore, ma anche e soprattutto perché in grado di narrare al meglio quel periodo colorito chiamato adolescenza.

CHIAMATEMI ANNA

Stagioni: 3

Chiamatemi Anna è una serie tv originale Netflix liberamente tratta dal famoso romanzo “Anna” , diventato poi il famoso cartone Anna dai capelli rossi. La serie va oltre l’esito del libro e del cartone animato sviluppando la trama, aggiungendo nuovi personaggi e aprendosi a sviluppi narrativi innovativi. La giovane Anna viene rappresentata per come effettivamente doveva essere un’orfana adolescente dei primi del Novecento: una bambina alle soglie della pubertà duramente messa alla prova dai primi 11 anni della propria vita, trascorsi tra case di famiglie indigenti che la sfruttavano come forza lavoro e squallidi orfanotrofi dove si consumavano tristi episodi di bullismo nell’indifferenza degli educatori. Una serie molto amata, commovente e interessante anche per la sua fotografia particolarmente curata. Una versione moderna di un cartone animato che ha scaldato i cuori di ognuno di noi.

13

Stagioni: 4

Tredici è una serie tv drammatica distribuita da Netflix e creata da Brian Yorkey. La serie racconta le vicende che hanno portato la giovanissima Hanna Baker al suicidio, indagando sulle motivazioni psicologiche e sui comportamenti dei suoi coetanei che l’hanno spinta al terribile gesto. Tutto inizia quando la ragazza si è già tolta la vita e i ragazzi della sua scuola sono letteralmente sconvolti. Qui, Clay Jensen, timido amico di Hanna, trova sulla veranda di casa sette audiocassette registrate proprio da Hanna dove lei spiega le tredici ragioni che l’hanno spinta al suicidio. Clay inizia a scoprire così i segreti di Hanna, coinvolgendosi sempre di più nelle motivazioni nascoste dietro il suicidio. Una serie forte, emozionante, che ha sconvolto moltissimi spettatori per la sua carica emotiva. Uno spaccato sulla vita degli adolescenti protagonisti, da vedere tutta d’un fiato.

LE TERRIFICANTI AVVENTURE DI SABRINA

Stagioni: 3

Le terrificanti avventure di Sabrina è una serie tv fantasy soprannaturale che racconta la storia di Sabrina Spellman. Sabrina è un’adolescente, orfana, con una vita normale: vive con le sue zie e frequenta il secondo anno alla Baxter High School di Greendale, divertendosi con le migliori amiche ed uscendo con il fidanzato. Sabrina però nasconde un segreto. Infatti lei è metà umana e metà strega e deve conciliare la propria vita tra i due diversi mondi cui appartiene, quello umano e quello magico che si rivela pieno di minacce e forze maligne contro cui combattere. A 16 anni, nel giorno di Halloween, riceve il Battesimo Oscuro e deve decidere se vivere nella luce o nelle tenebre. Da qui iniziano una serie di peripezie che la protagonista vive a causa della sua natura magica, parallelamente alle fasi turbolente dell’adolescenza. Una serie avvincente e colma di riflessioni da fare, perfetta per ogni adolescente.

STRANGER THINGS

Stagioni: 3

Questa serie tv di Netflix, uscita in Italia tra il 2016 e il 2019, ha da subito riscosso un enorme successo tra i ragazzi ma anche tra gli adulti. La storia inizia con la sparizione di un bambino e la comparsa in contemporanea di Undici, una bambina dai poteri paranormali che piano a piano si rivelerà per le sue qualità e il suo passato difficile. Oltre alla storia piena di avventure degli amici protagonisti, le puntate si riempiono di creature fantascientifiche, come il famoso Demogorgone. Ambientata negli anni ‘80, Stranger Things ha conquistato veramente tutti, diventando un fenomeno di massa. Il gruppo di ragazzi, di cui la storia parla, è veramente adorabile. Quale sarà il vostro preferito? Immergetevi nella loro vita e inizierete a scoprire un mondo parallelo.

C’ERA UNA VOLTA

Stagioni: 7

Once upon a time (C’era un volta) è forse la serie Fantasy per eccellenza. La storia narra di un ragazzo, Henry e di Emma Swan, la madre che l’ha dato in adozione alla nascita. Dopo essere approdata nella città di Henry, Storybrooke, Emma scopre un luogo dove la magia e le fiabe sembrano essere reali e forse rappresentano la chiave per svelare il suo passato. La sua vita si riempie così di tantissimi personaggi e prende il via un’avventura che cambierà per sempre la vita di Emma, trasportandola in un mondo fatto di fiabe e leggende.

GLEE

Stagioni: 6

Il Teen drama musicale più famoso di sempre, prodotto e ideato da Ryan Murphy.

La storia si concentra sulle vicende di un gruppo di ragazzi, per lo più emarginati, che trova il suo talento, umano ed artistico nel club canoro del proprio liceo: le Nuove Direzioni. La narrazione si sviluppa con le coinvolgenti storie personali e amorose dei protagonisti. Tutto, ovviamente, arricchito da numerose cover canore che rendono ogni puntata di questa serie, letteralmente inimitabile!

UNA MAMMA PER AMICA

Stagioni: 7

Una mamma per amica è una serie che ha veramente segnato tutta la generazione di adolescenti negli anni 2000. La storia, Ambientata nell’immaginaria cittadina di Stars Hollow, racconta le vicende di Lorelai e Rory Gilmore, madre e figlia unite da un legame molto profondo. Oltre alla scoppiettante trama, la serie si caratterizza per ii suoi dialoghi originali, brillanti, ricchi di intelligenza, ma anche per i temi trattati. Infatti, nel narrare le storie dei protagonisti, ci si sofferma a riflettere sulle relazioni familiari, sull’amicizia, l’amore, l’adolescente ma anche l’età adulta. I riconoscimenti sono stati davvero moltissimi, tanto che nel 2007, la rivista “Time” l’ha inserita nella lista dei migliori 100 telefilm di sempre.

