Le migliori serie tv da guardare su Sky, Netflix e Amazon Prime Video

Nei prossimi giorni in molti saranno costretti a rimanere in casa a causa delle limitazioni dovute alla pandemia di Covid-19. Tuttavia, ci sono diversi modi per trascorrere il tempo tra le mura domestiche. Oltre alla lettura di un buon libro, il primo consigli oche ci sentiamo di darvi, è possibile guardare diverse serie tv, nuove ed affermate. Molte di queste serie tv, in onda sulle diverse piattaforme streaming e televisive come Sky, Neflix e Amazon Prime Video, sono tratte da opere della letteratura. Per fuggire dal grigiore dell’isolamento e non perdersi nella marea di titoli proposti dalle piattaforme streaming, vi consigliamo le seguenti serie tv da guardare tutte d’un fiato.

Lovecraft Country (Sky)

Tratta dall’omonimo racconto di Matt Ruff del 2016, la serie prodotta da Jordan Peele e J.J. Abrams racconta la storia di Atticus Freeman, alla ricerca di suo padre nell’America degli anni Cinquanta, in piena segregazione razziale, un mondo dove fa quasi più paura il reale del sovrannaturale

La miniserie con protagonista Jude Law racconta i viaggi individuali di un uomo e di una donna che arrivano su un’isola misteriosa in momenti diversi ed è suddivisa in tre parti interconnesse.

Romulus (Sky)

La serie tv creata da Matteo Rovere è un suggestivo viaggio nel passato e una coinvolgente rivisitazione del mito di fondazione della città di Roma. Un racconto di guerra, fratellanza, passione, coraggio e paura, alla scoperta della nascita di Roma come non è mai stata raccontata.

Fargo 4 (Sky)

La serie tv è pensata per narrare una storia diversa in ogni stagione e trae ispirazione dall’omonimo film dei fratelli Coen (1996), i quali figurano tra i produttori esecutivi della serie stessa.

Suburra 3 (Netflix)

La terza stagione della serie tv Suburra metterà un punto alla battaglia finale per il trono di Roma tra Chiesa, Stato e Crimine. La serie è ispirata all’omonimo film del 2015, a sua volta tratto dal romanzo di Giancarlo De Cataldo e Carlo Bonini.

The Crown 4 (Netflix)

La serie tv è incentrata sulla vita di Elisabetta II del Regno Unito e sulla famiglia reale britannica. In questa stagione i protagonisti cercano di stare al passo con i tempi, in un mondo che sta rapidamente cambiando, ma conservare intatte le tradizioni e le rigide convenzioni a cui da sempre deve sottostare la famiglia reale.

Virgin River 2 (Netflix)

La serie romantica basata sull’omonima collana di romanzi rosa di Robyn Carr torna con la seconda stagione pronta a far sognare gli animi più romantici.

Motherland: Fort Salem (Amazon Prime Video)

Questa serie tv è un drama soprannaturale che immagina un’America alternativa in cui alcune streghe hanno posto fine alla loro secolare persecuzione siglando un accordo con il governo degli Stati Uniti. In cambio della pace, combatteranno ogni giorno con le loro armi soprannaturali per difendere il Paese.

Utopia (Amazon Prime Video)

Scritta e prodotta dall’affermata scrittrice Gillian Flynn, questa serie tv è un thriller cospirativo che immagina uno scenario catastrofico in cui cinque fan di un fumetto chiamato Utopia si ritrovano perseguitati quando iniziano a scoprire significati nascosti e teorie cospirative in quelle pagine.

