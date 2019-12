L’amica geniale 2, ecco il trailer della nuova stagione

Dopo il clamoroso successo dell’anno scorso, torna la seconda stagione de L’Amica Geniale, la tetralogia scritta dalla penna di Elena Ferrante. Storia del nuovo cognome riprende esattamente da dove era finita la prima stagione, concentrandosi sul matrimonio di Lila e sul percorso scolastico di Lenù. I primi episodi della seconda stagione usciranno al cinema dal 27 al 29 gennaio, così da permettere alle migliaia di lettori di godersi sul grande schermo lo spettacolo. In TV, su Rai 1 gli otto episodi da 50 minuti l’uno arriveranno dal 10 febbraio.

Il trailer della seconda stagione de L’Amica Geniale

La trama

Lila (Gaia Girace) e Lenù (Margherita Mazzucco) hanno intrapreso, crescendo, scelte completamente diverse. Infatti, Lila si è sposata, ma nell’assumere il cognome del marito ha la sensazione di aver perso una parte di se stessa. Elena, proprio durante le nozze dell’amica, comprende di non stare bene né nel rione, né fuori. È molto combattiva e determinata nello studio, tanto che riesce ad accedere all’Università di Pisa. Le due durante l’estate partono per una vacanza a Ischia, dove incontreranno Nino Sarattore (Francesco Serpico), un loro vecchio compagno di rione, che è diventato uno studente promettente. Questo incontro cambierà per sempre le loro vite.

La serie è stata prodotta da The Apartment e Wildside, e da Fandango con Rai Fiction, in collaborazione con Hbo Entertainment e in co-produzione con Umedia. Il quarto e il quinto episodio sono stati diretti da Alice Rohrwacher.

