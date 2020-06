L’Allieva 3, le anticipazioni di Alessandra Mastronardi sulla terza stagione

Lunedì 15 giugno, Alessandra Mastronardi è tornata sul set de L’allieva 3 dopo il lockdown per vestire i panni dell’aspirante medico legale Alice Allevi. In un’intervista rilasciata a Il Donna, inserto femminile del Corriere della Sera, come ha annunciato in un’intervista sarà la terza e ultima stagione della serie in onda su Raiuno, tratta dai romanzi di Alessia Gazzola.

L’ultima stagione

Questo afferma la Mastronardi. “Io e Lino Guanciale abbiamo deciso di mettere un punto. A un certo momento bisogna averne il coraggio, e lo dico pure da spettatore: ero una fan sfegatata di Grey’s Anatomy, dopo quindici anni… Basta!”. Dunque la storia tra Alice Allevi e Claudio Conforti finirà ufficialmente nel 2021.

Non potevano mancare alcune anticipazioni in merito a L’allieva 3. “Posso anticipare che comparirà un improbabile fratello di Lino, impersonato da Sergio Assisi”. E poi l’attrice ha svelato che “Cambierà il direttore dell’Istituto di Medicina legale: sarà Antonia Liskova”.

La quarantena

Nel corso dell’intervista, l’attrice de L’Allieva 3 ha anche parlato del suo periodo di lockdown tra yoga, meditazione e pile di libri e ansie notturne per l’inevitabile stop dal lavoro. Un’ esperienza, quella della quarantena di tre mesi, vissuta al fianco del suo fidanzato, l’attore e scrittore Ross McCall.

