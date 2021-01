Il ritorno di Sex and the City in tv con qualche novità

Una delle serie tv più famose degli anni 2000, Sex and the City ci ha saputo raccontare le storie di quattro amiche poco più che trentenni, in una New York eclettica e frenetica. Le abbiamo amate, detestate, spronate, siamo entrati nelle loro vite sentimentali, sessuali e soprattutto abbiamo riso e pianto tantissimo. Insomma, in qualche modo tutti stavamo aspettando questo famoso ritorno sul piccolo schermo. Questa volta però ci sono delle novità.

Le novità della nuova serie di Sex and the City

Quattro amiche, quattro vite diverse, lavori, esperienze, gioie e dolori. Quattro grandi attrici che hanno dato vita ad un vero e proprio mito. Nel cast ci sarà sempre Sarah Jessica Parker (la giornalista Carrie), Kristin Davis (la gallerista Charlotte) e Cynthia Nixon (l’avvocata Miranda), mentre non ci sarà più Kim Cattrall (l’esperta di pubbliche relazioni Samantha). Ebbene no, la tanto amata Samantha ha deciso di non tornare sul set. O meglio, è stata la Cattrall a dirsi contraria ad un ritorno di Sex and the city, abbandonando il suo personaggio e dando avvio ad una nuova fase della storia, sicuramente. Come spiegato dalla produzione “La serie seguirà Carrie, Miranda e Charlotte nell’esplorazione del percorso che parte dalla complicata realtà della vita e dell’amicizia a trent’anni, e arriva alla realtà ancora più complicata della vita e dell’amicizia a cinquant’anni”.

Come si chiamerà e dove potremo vederla

Il nuovo titolo sarà “And just like that… “ e potremo vederla su HBO Max, la nuova piattaforma video on demand.

La serie originale, tratta dal libro di Candace Bushnell del 1997, è andata in onda per la prima volta su Hbo nel 1998, proseguendo per ben sei stagioni fino al 2004.

Il 2021 è appena iniziato e Sarah Jessica Parker, proprio in queste ore, ci ha dato la notizia attraverso il suo account instagram.

Non ci resta che aspettare e, soprattutto, rivedere nel frattempo tutte le stagioni passate. Non possiamo arrivare impreparati.

