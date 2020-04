Giornata Mondiale del Libro, gli appuntamenti in tv

Gli appuntamenti in tv in occasione della Giornata mondiale del Libro. Da sempre presidio televisivo ispirato al mondo dei libri e dei suoi protagonisti italiani e internazionali e al racconto dell’appassionata community di lettori, laF – tv di Feltrinelli (Sky 135) giovedì 23 aprile celebra la Giornata Mondiale del Libro con una programmazione speciale interamente dedicata alla lettura, al valore dei libri e alla loro capacità di accompagnare e segnare le tappe più importanti della vita delle persone.

Il palinsesto di LaF

Pagine e parole per riflettere, vivere altre le vite e conoscere nuovi mondi, anche nei momenti più difficili. La programmazione prevede alcune delle migliori produzioni originali laF in cui i protagonisti assoluti sono i libri, gli scrittori e i lettori e due documentari per viaggiare nell’immaginario di due grandi autori italiani, Stefano Benni e Vinicio Capossela.

Gli appuntamenti in tv

Dalle ore 12.35 il daytime di laF si popola di una selezione di storie tratte dalle produzioni originali. Si comincia con “LE PAROLE IMPORTANTI” e l’intervista della giornalista Marta Perego allo scrittore Paolo Di Paolo. Dagli scrittori ai lettori, si prosegue con i racconti di alcuni lettori speciali – Salvo Sottile, Stefano Fresi, Chiara Francini e Franco Malerba – protagonisti, tra gli altri, del format “LETTORI CELEBRITY”. In questa trasmissione tanti personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport, della cultura si raccontano attraverso i libri che hanno influenzato le loro esistenze.

Tra gli appuntamenti in tv, due episodi di “LETTORI YOUNG”, con le storie di giovani lettori italiani tra i 9 e i 20 anni per mostrare come i loro libri preferiti stiano tracciando la loro vita, i loro sogni e il loro futuro. Seguono due episodi di “LETTORI – I LIBRI DI UNA VITA”. Si tratta di un format che attraverso le voci di decine e decine di lettori comuni traccia una mappa della lettura in Italia, da Nord a Sud.

Lo speciale Giornata Mondiale del Libro

Gli appuntamenti in tv in occasione della Giornata Mondiale del Libro proseguono anche nella serata di laF. Alle ore 23.10 l’appuntamento è con “LE AVVENTURE DEL LUPO – LA STORIA QUASI VERA DI STEFANO BENNI”. Si tratta del documentario biografico in cui lo scrittore bolognese per la prima volta si racconta, in un viaggio tra letteratura, musica e teatro. Un percorso nei luoghi dell’anima di Stefano Benni insieme ad amici, scrittori e musicisti – da Daniel Pennac ad Ambra Angiolini, da Alessandro Baricco ad Angela Finocchiaro – dal quale emergono la sua visione del mondo, la sua particolare scrittura, la ragione del suo soprannome, Lupo, e la sua eclettica personalità. (Italia, 2018. 85’. Diretto da Enza Negroni).

Chiude la serata “VINICIO CAPOSSELA – NEL PAESE DEI COPPOLONI”, il viaggio narrato, cantato e vissuto in prima persona da Vinicio Capossela attraverso l’Italia perduta e dimenticata dell’Alta Irpinia, raccontata dal cantautore nel suo omonimo libro, tra tradizioni popolari, sposalizi, musiche folk, bellezze architettoniche e paesaggistiche, tra ispirazione letteraria e realtà, tra sacro e profano (Italia, 2016. 87’. Diretto da Stefano Obino).

La programmazione on demand

La celebrazione del libro e della lettura della TV di Feltrinelli prosegue anche on demand. Tutte le produzioni originali laF, i documentari d’autore, oltre al meglio delle serie tv internazionali tratte da grandi classici e bestseller contemporanei sono sempre disponibili on demand su Sky e su Sky Go.

© Riproduzione Riservata