Gigi Proietti, l’omaggio di Sky Cinema con i suoi film da vedere

In seguito alla triste scomparsa di Gigi Proietti, avvenuta quest’oggi nel giorno del suo ottantesimo compleanno, Sky Cinema rende omaggio all’amatissimo attore regista e drammaturgo, con una programmazione a lui dedicata su Sky Cinema Collection – Risate all’italiana, disponibile anche on demand.

I film

Questa sera, lunedì 2 novembre Sky Cinema Collection – Risate all’italiana, trasmetterà alle 21.15 “Il premio”. La commedia diretta e interpretata da Alessandro Gassmann vede Proietti nei panni del protagonista, uno scrittore che viene insignito del premio Nobel per la letteratura. Il protagonista parte per un esilarante viaggio on the road con il figlio per andare a ritirare il premio a Stoccolma.

A seguire alle 23.00 verrà trasmesso il film “La mortadella” firmato da Mario Monicelli, con Sophia Loren e Danny DeVito. Qui il personaggio interpretato dalla Loren, un’operaia napoletana di nome Maddalena, rimane bloccata all’aeroporto di New York, dove si trova per raggiungere il fidanzato, per via di una mortadella che non può passare la dogana. I due film saranno trasmessi anche domani, sempre su Sky Cinema collection – Risate all’italiana, a partire dalle 14.10.

L’omaggio a Gigi Proietti in tv

Inoltre, questa sera alle 21.00 su Sky Cinema Uno e Sky Cinema Due, andrà in onda una puntata speciale di 100X100Cinema che renderà omaggio a Gigi Proietti. Si vedranno estratti dalla sua ultima intervista rilasciata nel giugno scorso a Francesco Castelnuovo nell’occasione del ricordo di Vittorio Gassman.

I film sono disponibili anche nella collezione on demand “Omaggio a Gigi Proietti”, che comprenderà anche “Pinocchio” di Matteo Garrone. Nel film Proietti ha interpretato Mangiafuoco. Sempre on demand è possibile vedere il film “Le piacevoli notti” con Vittorio Gassman, Ugo Tognazzi e Gina Lollobrigida (in onda sui canali Premium Cinema).

Fotocredits: @Anna Camerlingo

© Riproduzione Riservata