Film, serie tv e documentari da vedere nel mese di Ottobre

Se prima c’era solo la televisione, oggi abbiamo l’imbarazzo della scelta. Netflix, Amazon Prime, Apple Tv, Tim vision e chi più ne ha più ne metta. Un catalogo lunghissimo di contenuti audiovisivi da gustarsi in queste prime giornate autunnali. Vediamo insieme 10 novità da scoprire nel mese di Ottobre.

Song Exploder

2 ottobre: Netflix (docu-serie)

Una docu-serie dedicata al mondo della musica. Nata da un noto podcast, in cui cantanti e musicisti raccontano quello che succede dietro le quinte durante la realizzazione di un loro brano. Si potranno vedere immagini, registrazioni, video, e molto altro del tutto inediti. Tra i protagonisti troveremo Alicia Keys, Lin-Manuel Miranda, i R.E.M e altri.

The Walking Dead – World Beyond

2 ottobre: Amazon Prime Video (prima stagione)

The Walking Dead – World Beyond è una serie che racconta la prima generazione cresciuta nello scenario zombie-apocalittico. Un ulteriore Spin-off della famosissima serie Originale. Alcuni protagonisti, qui, diventeranno eroi, altri i “cattivi”, presi da un continuo cambiamento e successivo consolidamento.

Appassionati di Zombie, affrettatevi!

We Are Who We Are

9 ottobre: Sky e Now Tv (prima stagione)

Ad ottobre su Sky parte una miniserie, composta da 8 episodi, creata e diretta da Luca Guadagnino. Il protagonista, Fraser, è un adolescente brillante e sensibile, ma caratterizzato da una forte inquietudine. Per seguire la carriera militare della madre, si trasferisce insieme alla famiglia a Chioggia. Una volta arrivato in Italia, Fraser conosce Caitlin, una studentessa statunitense, perfettamente integrata. Una storia tenera e profonda, di due adolescenti alle prese con i forti cambiamenti dell’età.

Talenti spaziali

9 ottobre: Disney+

Tratta dal libro The Right Stuff, scritto da Tom Wolfe nel 1979, questa serie di 8 episodi, narra la storia dei Mercury Seven, i sette uomini scelti dalla NASA a fine anni Cinquanta per partecipare al suo programma spaziale. Ambiziosi e straordinari progetti, portati avanti da uomini fuori dal comune. Sono loro i protagonisti di questa serie. Astronauti che, con le loro famiglie, diventano improvvisamente delle celebrità, e che si ritroveranno in competizione per il denaro, la fama e l’immortalità

Il processo ai Chicago 7

16 ottobre: Netflix (film)

La storia è incentrata sui “Chicago Seven” , sette attivisti che nel 1968 processati per alcuni scontri tra manifestanti e polizia . Il film racconta l’interso percorso del processo fatto ai sette attivisti, uno dei più noti della storia statunitense. La regia e la sceneggiatura sono di Aaron Sorkin. Gli attori protagonisti sono Sacha Baron Cohen, Joseph Gordon-Levitt, Michael Keaton ed Eddie Redmayne.

The Third Day

19 ottobre: Sky e Now Tv

Una serie con Jude Law e Naomi Harris. Un thriller psicologico, dove nulla è come sembra. Un’isola britannica misteriosa e inquieta. Sei episodi con una grande storia e suspance.

Pure

21 ottobre, RaiPlay

La protagonista di questa serie britannica è una ragazza di 25 anni, spiritosa, intelligente e “normale” se non fosse per il suo insolito disturbo ossessivo compulsivo.

Una volta trasferitasi a Londra dalla Scozia, inizia a condurre una vita molto diversa da quella che si aspettava. Charly Clive, la protagonista, ci accompagna in 6 episodi di circa 45 minuti ciascuno.

Utopia

30 ottobre, Amazon Prime Video

Una serie americana che parla di un gruppo di persone che cercano di salvare il mondo. I protagonisti si conoscono online grazie alla passione che li accomuna: l’ossessione per una graphic novel intitolata Utopia. Misteri si intrecciano alle storie di questi sconosciuti, accomunati da un una forza superiore. La creatrice e autrice della serie è Gillian Flynn, autrice del thriller L’amore bugiardo.

The Challenge: ETA

30 ottobre: Amazon Prime Video

Una docu-serie di 8 episodi. Viene raccontata la storia del un gruppo terroristico. Tutto inizia con il primo omicidio nel 1968, fino al suo scioglimento nel 2018.

Stella Grillo

