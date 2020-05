Felicia Impastato, la madre coraggio alla ricerca di giustizia per il figlio

Il coraggio, la determinazione e la forza incrollabile di una madre che per oltre vent’anni ha lottato perché fosse fatta giustizia per il figlio assassinato dalla mafia. Stasera su Rai1 va in onda il film “Felicia Impastato”, il film tv dedicato alla mamma di Peppino Impastato

Il coraggio di Felicia Impastato

Felicia Impastato stata una donna che in un territorio difficile e complesso come quello siciliano della fine degli anni Settanta, non si è mai arresa allo strapotere della criminalità organizzata. Felicia è diventata, per il suo grande impegno civile e sociale, un punto di riferimento per tutti coloro che quotidianamente lottano per la ricerca della verità e l’affermazione della legalità nel nostro Paese.

Un modello per la giornata della legalità

“Felicia Impastato” è un film tv di Gianfranco Albano con Lunetta Savino, in onda venerdì 22 maggio alle 21.25 su Rai1. Il film va in onda in occasione della giornata della Legalità che si celebra nel ricordo di Falcone e Borsellino e di tutte le vittime della mafia. “Felicia Impastato” è testimonianza anche per le nuove generazioni che spesso di quella storia hanno appena sentito parlare. Un’occasione per incrociare e confrontarsi con un modello.

Il coraggio di parlare