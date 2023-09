“Anna and the King” (1999), il film ispirato al romanzo di Margaret Landon

Alcune curiosità su “Anna and the King” (1999), il film ispirato alla storia di Anna Leonowens, in onda lunedì 4 settembre alle 21:15 su La7

Diretto da Andy Tennant per la 20th Century Fox, “Anna and the King” è un film del 1999, liberamente ispirato al romanzo storico “Anna e il re del Siam” (1944) di Margaret Landon, basato a sua volta sull’autobiografia “The English Governess at the Siamese Court” (1870) di Anna Leonowens.

Nominato agli Oscar per la miglior scenografia e i migliori costumi, il lungometraggio

“Anna and the King” (1999)

La protagonista del film è Anna Leonowens (Jodie Foster), una giovane vedova che nel 1862 giunge alla corte del Siam insieme al figlio Louis per insegnare la lingua e la cultura inglese ai cinquantotto figli nonché alla moglie e alle numerose concubine del re Rama IV Mongkut (Chow Yun-Fat). La determinazione della donna nel tentativo di modernizzare il Paese affascina il sovrano, un uomo che vive costantemente il conflitto tra la necessità di conservare le tradizioni e portare innovazione culturale nella sua terra.

Uno dei temi centrali di “Anna and the King” è l’amore: come sottolineato più volte dai protagonisti «ogni cosa ha il suo tempo nel Siam» anche il fatto di comprendere che per un uomo è possibile amare una sola donna. Una curiosità sul film, invece, è legata alle vicende narrate che, essendo ispirate a una storia vera, ma ambientate in un contesto politico di fantasia, spinsero il governo thailandese prima a rifiutare le riprese sul territorio – che vennero, infatti, realizzate in Malaysia – e poi a censurare il lungometraggio.

La produzione teatrale e cinematografica legata ai libri su Anna Leonowens

Il film “Anna and the King” viene spesso riproposto nel palinsesto televisivo, ma non è l’unico prodotto incentrato sulla storia di Anna Leonowens. Il romanzo di Margaret Landon, infatti, è stato di ispirazione per il lungometraggio “Anna e il re del Siam” (1946), il musical di Broadway “Il re ed io” (1951) nonché gli omonimi film live action e di animazione distribuiti negli USA rispettivamente nel 1956 e 1999.

“Anna e il re del Siam” (1946)

Il primo film dedicato alla storia di Anna Leonowens fu “Anna e il re del Siam” di John Cromwell, un drammatico-biografico con protagonisti Irene Dunne e Rex Harrison, distribuito dalla 20th Century-Fox Film Corporation e presentato al Festival di Cannes nel 1946. La pellicola venne molto apprezzata e vinse il Premio Oscar per la migliore fotografia di Arthur Miller e per la migliore scenografia di Lyle Wheeler, William Darling, Thomas Little e Frank Hughes nel 1947.

“Il re ed io”: un successo al teatro e al cinema tra gli anni Cinquanta e Duemila

Il soggetto di Anna Leonowens fu protagonista anche del musical “Il re ed io” che debuttò a Broadway nel 1951 con le musiche di Richard Rodgers e il libretto di Oscar Hammerstein II. Lo spettacolo divenne il quarto musical più longevo dell’epoca e diede grande visibilità all’attore Yul Brynner che interpretò magistralmente il ruolo del re del Siam per ben 4.500 volte.

Il successo del musical “Il re ed io” venne ulteriormente consolidato nel 1956 grazie all’uscita dell’omonimo adattamento cinematografico di Walter Lang, un lungometraggio con protagonisti Deborah Kerr e Yul Brynner. La pellicola, anch’essa della 20th Century-Fox Film Corporation, venne premiata con cinque Oscar per il miglior attore protagonista a Yul Brynner nonché i migliori scenografia, costumi, sonoro e colonna sonora insieme ad altri prestigiosi riconoscimenti.

Il film di animazione “Il re ed io” (1999) di Richard Rich, invece, venne accolto con poco entusiasmo dal pubblico e dalla critica e non riuscì a eguagliare il successo delle altre opere ispirate alla vita della giovane insegnante alla corte del Siam.

"Anna and the King"

L’appuntamento, dunque, è per questa sera, lunedì 4 settembre, alle ore 21:15 su La7 con “Anna and the King” (1999), una storia appassionante che saprà sicuramente cogliere l’attenzione e toccare il cuore di tutti i telespettatori.

