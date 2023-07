“Tre metri sopra il cielo”, il film tratto dal libro di Federico Moccia

Share on Email

I protagonisti del film “Tre metri sopra il cielo” ormai li conosciamo bene e stasera potremo stare in loro compagnia. La5, infatti, trasmetterà alle 21.10 la pellicola tratta dal famoso romanzo di Federico Moccia. Il film è del genere romantico ed è stato diretto da Luca Lucini. L’autore del romanzo ha collaborato direttamente anche alla sceneggiatura. Era il 1992 quando il romanzo debuttò sul mercato italiano con un successo straordinario.

“Tre metri sopra il cielo”: la ristampa del 2004

Il film uscì nel 2004 e divenne un successo nel successo, a tal punto che fu necessaria una ristampa del libro. “Tre metri sopra il cielo” ha avuto anche un sequel, uscito nel 2007 e intitolato “Ho voglia di te”. Anche questo film è stato tratto da un romanzo di Moccia. Nel 2010, invece, è stata la volta del remake “Tres metros sobre el cielo”, in spagnolo del regista Fernando Gonzalez Molina con Maria Valverde, Mario Casas e Diego Martin.

“Tre metri sopra il cielo”: la trama

Il film racconta la storia di due ragazzi della stessa età, ma così diversi tra loro. La protagonista femminile è la bella Babi (interpretata da Katy Louise Saunders), una studentessa modello, con le idee chiare sul suo futuro, la testa sulle spalle e uno spiccato senso di responsabilità per tutto ciò che fa. Il protagonista maschile, invece, è Step (interpretato da Riccardo Scamarcio), un mezzo teppista scappato di casa e sempre in mezzo ai guai, ma con un cuore che in fondo nasconde tenerezze e paure.

L’amore non guarda la classe sociale

Babi è la classica brava ragazza, figlia di una famiglia borghese impostata e così attenta all’immagine sociale! La ragazza partecipa alle feste dei suoi compagni di classe, tutti benestanti, muovendosi nell’elitè romana, camminando dentro ai bei palazzi nobiliari della Città Eterna. Studia con impegno e ottiene ottimi risultati a scuola. È molto corteggiata e riceve quotidianamente inviti a uscire dai suoi ammiratori. Ma lei, a differenza di molte ragazze della sua età, non vuole storie leggere e aspetta il suo principe azzurro, che prima o poi arriverà. Ne parla spesso con la sua amica del cuore, Pallina (interpretata da Maria Chiara Augenti).

La vita di strada

Tra le stesse vie di Roma si muove Step, un giovane di 19 anni che proviene da una famiglia altolocata di Roma, ma che ha scelto di scappare di casa e di arrangiarsi come può. La scelta è maturata dopo il litigio dei suoi genitori. Sopravvive grazie ad affari ambigui, intrallazzi di ogni genere e grazie all’aiuto dei suoi amici teppisti, in particolare quello del suo migliore amico, Pollo. Babi e Step si incontreranno, si innamoreranno, verranno osteggiati come moderni Romeo e Giulietta, ma il loro amore sarà speciale e profondo. La contrapposizione tanto forte quanto curiosa tra le realtà dei due protagonisti diventa il focus che fa da canovaccio all’intera vicenda, costruita su stereotipi già visti, ma sempre efficaci. L’amore a suo modo vive e rivive.

Alcune curiosità sul film

Grazie a questa pellicola, Riccardo Scamarcio vinse nel 2004 il premio Globo d’oro come Miglior attore rivelazione. La sua carriera d’attore decollò proprio da quel momento. Step, nel film, usa una moto Ghezzi-Brian Furia, un’edizione speciale creata su un motore Moto Guzzi. A fare da colonna sonora al film, impreziosendolo ulteriormente, c’è la bellissima canzone “Sere Nere” di Tiziano Ferro, un brano che divenne una hit anche grazie al successo strepitoso di questo film.

Ph: di ValeG94Wiki – catturato personalmente, per Wikimedia Commons

© Riproduzione Riservata