The Witcher è una delle serie più popolari che si possono vedere in streaming oggi per il modo in cui fonde numerosi elementi fantasy in un’unica ambientazione. Detto questo, come molte altre serie fantasy, The Witcher è basato su una saga. In questo senso, lo show di The Witcher è un adattamento live-action che dà vita a tutti gli elementi del libro e del gioco.

Lauren S. Hissrich, showrunner della serie, spiega come i romanzi di Andrzej Sapkowski influenzeranno le restanti stagioni della serie fantasy di successo di Netflix.

La serie è basata sui libri o sui giochi?

Per coloro che non conoscono l’intero universo di The Witcher, è necessario sapere che The Witcher ha in realtà tre diverse forme di letteratura o prodotti multimediali. In realtà, The Witcher ha tre adattamenti: i libri, i giochi e la serie live-action.

I libri di The Witcher sono stati scritti da Andrzej Sapkowski e sono stati pubblicati dal 1986 al 2013. Nel frattempo, la serie di videogiochi di The Witcher è divisa in tre giochi separati, usciti dal 2007 al 2015. Ciò significa che la serie The Witcher Netflix è l’ultimo capitolo dell’intero franchise di The Witcher. A questo punto, la serie The Witcher è basata sui libri o sui giochi?

La verità è che The Witcher è basato sui libri scritti da Andrzej Sapkowski. In realtà, nonostante le somiglianze tra la serie e i giochi, lo show di Netflix non è assolutamente collegato a nessuno dei tre giochi pubblicati da CD Projekt Red, lo sviluppatore dei giochi di The Witcher. Tuttavia, poiché seguono la stessa storia e lo stesso materiale di partenza, è inevitabile che la serie Netflix e i giochi presentino alcune somiglianze.

L’inclusione

Chi ha giocato ai giochi vedrà che non ci sono quasi persone di colore. Chi non conosce la vera storia che si cela dietro la scelta dei personaggi bianchi o caucasici potrebbe pensare che le versioni di The Witcher siano razziste o che odino la diversità. Tuttavia, la verità è che i giochi seguono semplicemente il materiale di partenza, che è polacco.

In linea con il fatto che le serie hanno sempre più uno sguardo inclusivo, ci sono moltissimi personaggi di etnie diverse tra di loro. Ad esempio, Yennefer è interpretata da un’attrice di origine indiana. Altri personaggi, come Fringilla, Artorius e Istredd, sono neri.

La coppia di Geralt e Yennefer

Nei libri la relazione tra Geralt e Yennefer viene descritta come un incontro già avvenuto in passato e come una relazione che va avanti e indietro e che è piuttosto conflittuale a causa della natura delle loro rotture. Nella serie, invece, Geralt e Yennefer sono due perfetti sconosciuti quando si incontrano per la prima volta. Tuttavia, i due continuano a mantenere la continuità del rapporto di coppia che hanno anche nei libri, in quanto è proprio questo assetto a definire i sentimenti che provano l’uno per l’altra.

Rimanere fedeli ai romanzi

Sebbene la Hissrich abbia espresso in passato che ogni stagione adatterà all’incirca un romanzo della saga di Sapkowski, ha dichiarato che non potrà essere un adattamento perfetto, dovendoci essere una certa flessibilità, che secondo lei lo show ha trovato. Secondo questa, infatti, molte persone credono che in una stagione televisiva si debba rimanere totalmente fedeli al libro, ma chiaramente è qualcosa di impossibile. Ad esempio, ci sono alcuni libri come “Sangue degli Elfi”, su cui la seconda stagione era in qualche modo basata, dove non c’era abbastanza azione per andare avanti, così sono state aggiunte delle dinamiche.

La seconda stagione di The Witcher è stata pesantemente criticata dai fan dei romanzi per il suo apparente allontanamento dal materiale di partenza, sia per quanto riguarda la rappresentazione di Kaer Morhen e della Scuola del Lupo, sia per la relazione tra Yennefer di Vengerberg e Ciri, sia per l’introduzione di un nuovo cattivo, Voleth Meir. La terza stagione, secondo Hissrich, tornerà a far riferimento ai romanzi.

Lo showrunner ha recentemente confermato che la terza stagione di The Witcher è “la cosa più vicina all’adattamento dei libri”. Ciò è dovuto in parte al fatto che Time of Contempt (tradotto in inglese da David French), ha fornito più materiale in termini di grandi scene d’azione e punti principali della trama.

I fan sono insoddisfatti

Il progetto The Witcher di Netflix si trova attualmente in una situazione di incertezza. La serie prequel in live-action, The Witcher: Blood Origin è uscita con recensioni ampiamente negative sia da parte della critica che del pubblico, con molti che hanno criticato, tra le altre cose, la mancanza di personaggi interessanti, i problemi di ritmo e le sequenze d’azione poco brillanti. Questo fa seguito alle polemiche scaturite dall’uscita di scena della star di The Witcher, Henry Cavill, nel ruolo di Geralt di Rivia, e dalle affermazioni dell’ex sceneggiatore Beau DeMayo, secondo il quale la writers room di The Witcher non apprezzava attivamente i romanzi e i videogiochi di CD Projekt Red.