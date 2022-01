Cosa guardare

Nel nuovo anno sono in arrivo diverse serie tv tratte da interessanti libri. Da anni, ormai, quello di trasporre su piccolo schermo grandi romanzi è un metodo che funziona sempre di più. Vi proponiamo qui i migliori appuntamenti dell’anno con le serie tv più attese.

Le serie tv tratte da libri in arrivo nel 2022

Monterossi

La serie tv Monterossi, tratta dai romanzi di Alessandro Robecchi, è prodotta da Palomar e debutterà il 17 gennaio su Prime Video. Carlo Monterossi, cinquantenne autore televisivo disilluso che deve il suo successo a programmi trash che detesta. Una sera come tante, mentre sorseggia un bicchiere del suo whisky preferito nella sua bella casa milanese, Carlo Monterossi viene disturbato dal suono di quel videocitofono che non ne ha mai voluto sapere di funzionare. Ma alla porta, invece di un fattorino, trova un tizio col volto coperto e una pistola. Piccola. Cromata. Con un buco nero rivolto verso di lui.

Firefly Lane

“Firefly Lane” è la serie tv tratta dal romanzo di Kristin Hannah “L’estate che imparammo a volare” che arriverà su Netflix il 3 febberaio. Kate e Tully si incontrano, tredicenni, nell’estate del 1974. Sono diversissime, timida e introversa la prima, bellissima ed esuberante la seconda, ma si uniranno in un’amicizia che durerà per decenni. Fino a che Tully diventerà una star del giornalismo televisivo e Kate sposerà John, ex corrispondente di guerra e soprattutto ex di Tully. Attraverso l’America che cambia, le insicurezze di Kate e Tully e gli scherzi del destino metteranno a dura prova la loro amicizia, fino all’ultima sfida.

Fedeltà

La serie tratta dall’omonimo romanzo di Marco Missiroli sarà disponibile su Netflix dal 14 febbraio prossimo. Racconta la storia dei coniugi Carlo, professore part-time di scrittura creativa, e Margherita, architetto divenuto agente immobiliare, sono innamorati, ma capita che i loro desideri si allontanino dai confini della loro camera da letto. Carlo brama la quieta bellezza di una delle sue studenti, Sofia; Margherita fantastica sul suo fisioterapista Andrea. Il sogno di un nuovo appartamento nel cuore di Milano potrebbe essere proprio ciò di cui Carlo e Margherita hanno bisogno per rafforzare la loro relazione che diventa simbolo ed espressione della fedeltà, non solo di coppia, ma anche verso se stessi.

The Witcher

La serie fantasy tratta dai libri di Andrzej Sapkowski, la cui seconda stagione è uscita su Netflix proprio il mese scorso, tornerà con un nuovo ciclo di episodi anche nel 2022. La terza stagione si baserà sul romanzo “Il tempo della guerra” in cui ritroveremo i personaggi di Geralt di Rivia, Yennefer di Vengerberg e Cirilla alle prese con nuove avventure.

La vita bugiarda degli adulti

La serie tv prevista per la fine del 2022 è tratta dall’omonimo romanzo di Elena Ferrante e racconta la storia, ambientata a Napoli nei primi anni ’90, di Giovanna, una ragazza che passa da un’infanzia sicura a un periodo adolescenziale dominato da dubbi. Il suo rendimento a scuola, così come il suo umore inizia a calare ed è da qui che suo padre inizia a paragonarla alla zia Vittoria, una figura misteriosa appartenente alla loro famiglia. Interessata a conoscerla, la ragazza spinge il padre a organizzare un incontro ma a differenza dei racconti, Giovanna resta affascinata da questa persona entrando piano piano a far parte della sua vita. E sarà proprio Vittoria a rivelare alcuni retroscena impensabili sulla sua famiglia.