“The Swarm”, la serie tv ispirata al thriller ambientalista di Frank Schätzing

Prima di conoscere lo spazio, dovremmo cercare di conoscere meglio gli oceani terresti. È questa la consapevolezza di fondo nella serie tv “The Swarm – Il quinto giorno” – thriller ambientalista girato prevalentemente in Italia e tratto dal romanzo di Frank Schätzing “Il quinto giorno“. Presentata in anteprima al Festival Internazionale del Cinema di Berlino, la serie in onda su Rai 2 da mercoledì 10 gennaio prevede quattro appuntamenti in prima serata.

The Swarm, la trama

Cosa accadrebbe se il mare e tutte le sue creature, dopo anni di sfrenato inquinamento e incessanti cambiamenti climatici, cominciassero a dare segnali di ostilità, dichiarando guerra agli unici veri responsabili del disastro climatico? Nel mondo immaginato con piglio profetico da Frank Schätzing – il romanzo è uscito quasi vent’anni fa – accadono cose strane: balene che distruggono barche; granchi che prendono d’assalto le spiagge; mitili che bloccano navi container; uno sconosciuto verme del ghiaccio che destabilizza le scarpate continentali innescando tsunami; un patogeno letale che contamina l’acqua potabile.

L’umanità è sotto attacco e la situazione degenera velocemente. La vita è minacciata, la situazione peggiora di giorno in giorno, eppure nessuno è ancora in grado di collegare questi attacchi apparentemente casuali. Solo un gruppo di scienziati si fa avanti per presentare ai leader impegnati a risolvere la crisi globale una teoria difficile da accettare: potrebbe esistere una forma di vita intelligente che dimora negli abissi, capace di manipolare gli oceani e tutto ciò che vi risiede.

Ma le rivelazioni degli scienziati vengono ritenute inverosimili. E il gruppo è costretto a intraprendere una missione rischiosissima: individuare questa forma di vita intelligente negli abissi dell’Oceano Artico.

I rischi del cambiamento climatico

Coprodotto dall’Alleanza Europea, da Frank Doelger e Eric Welbers per Schwarm TV Production GmbH & Co KG, Intaglio Films e ndF International Production, per ZDF in collaborazione con France Télévisions, Rai Fiction, Viaplay Group e Hulu Japan, “The Swarm” è un thriller ambientalista che mette insieme le paure legate al climate change e alla pandemia, la cui attenzione negli ultimi anni è cresciuta sensibilmente.

La storia raccontata da Frank Schätzing è di fantasia, ma questioni e timori risultano essere assolutamente reali. L’opera dell’autore pone al centro dell’attenzione un punto di partenza imprescindibile per affrontare al meglio le questioni ambientali oggi, ovvero la necessità per i ricercatori che studiano i cambiamenti climatici e gli oceani di condividere le proprie conoscenze e scoperte per trovare una soluzione alle problematiche che affliggono sempre più la nostra società e il pianeta che ci ospita. Ciò che succede nel libro e nella serie tv, ovvero il fatto di fare squadra tra ricercatori, dovrebbe essere fonte d’ispirazione anche nella vita reale.

Il libro “The Swarm – Il quinto giorno” di Frank Schätzing, da cui è tratta la serie tv, uscito originariamente nel 2016, torna da questo mese in libreria per l’occasione in un volume aggiornato.

