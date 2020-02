The Outsider, la nuova serie HBO tratta dal best-seller del re dell’horror Stephen King

Stasera arriva su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV alle 21.15 “The Outsider”, la prima trasposizione della HBO di un romanzo del re del thriller Stephen King, tratta dal romanzo omonimo, campione di incassi nel 2018, adesso in libreria in una nuova versione per la casa editrice Sperling & Kupfer.

La serie

Un tesissimo thriller psicologico in dieci episodi sceneggiati e prodotti, fra gli altri, da Richard Price, già dietro al successo di alcune delle serie tv più acclamate degli ultimi anni, da The Wire fino a The Deuce e The Night Of. I primi due episodi sono diretti da Jason Bateman (Juno, Come ammazzare il capo…e vivere felici, La famiglia Fang), protagonista insieme a Ben Mendelsohn (Rogue One: A Star Wars Story, Ready Player One) e alla candidata all’Oscar Cynthia Erivo (Harriet, Widows – Eredità criminale).

The Outsider è una vera e proprio escalation di colpi di scena da pelle d’oca, una serie che, addentrandosi in un raccapricciante caso di omicidio, approfondisce le tematiche del dolore e del trauma.

La Trama

“Elettrizzante e assolutamente spaventoso”, come l’ha definito Vogue, The Outsider si apre con il ritrovamento nei boschi intorno a una cittadina della Georgia del corpo mutilato di un ragazzino, Frankie Peterson, di soli 11 anni. Per quanto brutale e agghiacciante, sembra comunque un omicidio come altri, tanto che le indagini arrivano presto a una conclusione. Contro Terry Maitland, professore di inglese e allenatore della squadra di baseball della scuola, conosciuto e amato da tutti in città, le prove sono schiaccianti. Il detective Ralph Anderson, che ha da poco perso suo figlio, non ha dubbi: è lui il colpevole.

Presto però sarà chiaro che Terry, unico indiziato, ha in realtà un alibi di ferro. L’indagine quindi si complica: dietro l’omicidio del piccolo Frankie potrebbe celarsi l’influenza di una misteriosa forza sovrannaturale. Un elettrizzante climax svelerà la reale complessità del caso e spingerà il detective Anderson a rivolgersi all’investigatrice privata Holly Gibney, conosciuta per i suoi metodi poco ortodossi.

Il cast

Il cast è eccezionale: oltre a Ben Mendelsohn nei panni del detective Ralph Anderson, a Jason Bateman nel ruolo del principale indiziato, Terry Maitland – per Forbes “entrambe le loro prove sono da urlo” – e a Cynthia Erivo che interpreta l’investigatrice privata Holly Gibney, troviamo Bill Camp (candidato all’Emmy per The Night Of) nei panni di Howie Salomon, avvocato di Terry, Mare Winningham (American Horror Story, Philomena) nei panni della moglie del detective Anderson e Paddy Considine nel ruolo di Claude Bolton. Ancora, Julianne Nicholson (I segreti di Osage County, Tonya, Masters of Sex) che interpreta la moglie di Terry, Yul Vázquez che interpreta il detective Yunis Sablo, Jeremy Bobb nei panni di Alec Pelley, e Marc Menchaca nel ruolo del detective Jack Hoskins.

