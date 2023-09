“The Morning Show 3”, tutto sulla nuova stagione della serie con Jennifer Aniston

Ideata da Jay Carson, “The Morning Show” è una serie televisiva con protagoniste Jennifer Aniston e Reese Witherspoon nei panni delle conduttrici di un notiziario statunitense seguito ogni mattina da milioni di ascoltatori – il “The Morning Show”, appunto.

La serie è stata lanciata nel novembre 2019 su Apple TV+, una piattaforma di streaming che si distingue dalle altre per la presenza di contenuti di particolare qualità, ed ha ricevuto diversi riconoscimenti tra cui un Emmy Award nel 2020.

Il mondo del lavoro dal punto di vista femminile

“The Morning Show” narra le vicende di Alex Levy (Jennifer Aniston) e Bradley Jackson (Reese Witherspoon), due donne che operano all’interno della fittizia redazione degli studi televisivi UBA di New York scontrandosi ogni giorno con una realtà complessa e talvolta maschilista.

Il racconto, dunque, va ben oltre la semplice descrizione del “dietro le quinte” di un programma giornalistico e pone l’attenzione sul mondo del lavoro dal punto di vista femminile.

“The Morning Show”, infatti, vuole soprattutto dimostrare quanto le donne che occupano posizioni di potere in un contesto lavorativo debbano faticare più degli uomini per guadagnarsi il rispetto e la leadership di un gruppo.

Il racconto della società contemporanea

Le prime due stagioni della serie sono state apprezzate dal pubblico per la loro capacità di raccontare la contemporaneità e le sue contraddizioni, affrontando temi come le dinamiche di potere, il peso del successo, la cancel culture e la violenza sessuale e psicologica sul lavoro.

Dopo aver denunciato il sessismo all’interno degli ambienti di lavoro, “The Morning Show” ha provato anche a raccontare la pandemia di Covid-19 e la profonda discontinuità che essa ha portato nella società. Una frattura che però non ha contribuito a migliorare il mondo in cui viviamo.

Come riportato da “Il Giornale.it”, infatti, la terza stagione della serie «cerca di focalizzare l’attenzione sul “day after”, rivelando come non siamo usciti migliori da due anni di confinamento forzato, anzi siamo diventati ancora più arrivisti e ancora più insensibili rispetto al passato».

La terza stagione di “The Morning Show”

Il racconto di “The Morning Show 3” riprende dal marzo 2022, a due anni dal primo lockdown e poche settimane dallo scoppio della guerra in Ucraina, quando la televisione per cui lavorano le protagoniste si è trasformata in un canale di informazione a 360° grazie alla nascita di un network in streaming.

Il tema della disonestà è il fulcro di questa nuova stagione in cui si formano alleanze inaspettate, vengono sfruttare storie private e debolezze personali per colpire gli avversari e ciascun personaggio è costretto a confrontarsi con i propri valori e principi dentro e fuori dalla redazione.

In continua rivalità nelle precedenti puntate, Alex Levy e Bradley Jackson sembrano trovare un equilibrio tra loro, ma tutto questo perché entrambe devono scontrarsi con i giochi di potere che ruotano attorno alle nuove linee editoriali della testata.

Dove vedere la serie televisiva con Jennifer Aniston e Reese Witherspoon

I primi episodi della terza stagione, dal titolo “The Karman Line” e “Ghost in the Machine”, sono stati distribuiti il 13 settembre 2023 su Apple TV+. Le altre puntate, invece, usciranno ogni mercoledì fino all’8 novembre per un totale di 10 imperdibili appuntamenti.

© Riproduzione Riservata