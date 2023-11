“The Crown”, la vera storia dietro la sesta stagione su Netflix

Dalla sua prima edizione nel 2016, “The Crown” di Netflix ha seguito il regno della Regina Elisabetta II, mescolando fatti e finzione in ogni stagione che si avvicina ai giorni nostri. L’anno scorso, dopo le lamentele per le inesattezze storiche dello show, Netflix ha aggiunto una clausola di esclusione della responsabilità per il fatto che “The Crown” è una “drammatizzazione fittizia”.

L’ultima stagione di “The Crown”

L’ultima stagione della serie drammatica reale si apre nel 1997, poche settimane prima della morte della Principessa Diana. Ecco come il Times ha raccontato l’incidente d’auto fatale e le sue conseguenze. La sesta e ultima stagione dello show, i cui primi quattro episodi sono arrivati il 16 novembre, si apre nel 1997, otto settimane prima della morte di Diana, Principessa del Galles (Elizabeth Debicki), in un incidente d’auto a Parigi, insieme al suo fidanzato, il produttore cinematografico egiziano Emad Mohamed al-Fayed, noto come Dodi (Khalid Abdalla). (Anche l’autista, Henri Paul, è rimasto ucciso).

L’incidente, mentre la coppia era inseguita dai paparazzi, sconvolse il mondo e 30 milioni di persone solo negli Stati Uniti guardarono il funerale della “principessa del popolo” in televisione. Ma il pubblico non era al corrente delle conversazioni private tra Diana e le persone a lei vicine nelle settimane precedenti la sua morte, come invece immagina “The Crown“. Nei primi quattro episodi – gli ultimi sei arriveranno il 14 dicembre – Diana è alle prese con la co-genitorialità con l’ex marito Carlo, incerta sul suo futuro e sulla sua relazione con Dodi mentre la stampa segue ogni mossa della coppia.

Le differenze tra storia vera e la serie tv

I primi quattro episodi della sesta stagione si focalizzano principalmente sugli ultimi giorni della Principessa Diana, esplorando le reazioni sia a livello familiare che mondiale di fronte alla sua improvvisa scomparsa. La narrazione della serie si concentra sull’aspetto più intimo della sua vita fino a quel momento, richiedendo a The Crown di adottare una prospettiva più speculativa rispetto al passato, specialmente nel descrivere gli ultimi istanti con la famiglia e i suoi cari. Pur non aderendo completamente alla precisione storica, The Crown si distingue per i momenti emotivamente intensi, spesso nati dalla creatività di Peter Morgan, il quale riesce a conferire alla famiglia reale una dimensione comprensibile ed empatica. Ma scopriamo insieme alcune differenze tra realtà e serie tv.

La Manipolazione di Mohamed Al-Fayed

Non vi è alcuna evidenza che suggerisca un coinvolgimento di Mohamed Al-Fayed nella relazione tra Dodi e Diana.

Un aspetto cruciale nel periodo che precede la morte di Diana è la sua nascente relazione con Dodi Al-Fayed. I due vengono messi in contatto da Mohamed Al-Fayed, il padre di Dodi, che spera che suo figlio sposi Diana per aumentare la sua reputazione nel mondo occidentale. Mohamed è ritratto nella serie come un manipolatore, che li unisce sullo yacht nonostante il progetto di matrimonio di Dodi con la modella americana Kelly Fisher. Mohamed è anche coinvolto nell’assunzione di Mario Brenna per scattare foto di Diana e Dodi. Sebbene molti abbiano ipotizzato questa situazione, non ci sono prove a sostegno dell’affermazione che Mohamed Al-Fayed abbia orchestrato la loro relazione o assunto Brenna.

La conversazione in Hotel tra Diana e Dodi

Non vi sono prove che suggeriscano che sia avvenuta una proposta. Eppure, nella sesta stagione di The Crown, si vede Dodi eseguire i desideri del padre e chiedere a Diana di sposarlo nel loro hotel a Parigi prima della loro morte. Diana rifiuta la proposta, dicendo di non essere pronta ad accettare un altro matrimonio e che nemmeno Dodi dovrebbe esserlo. I due si offrono reciprocamente i loro punti di vista sulle rispettive situazioni, chiudendo amichevolmente la loro relazione ma iniziando una nuova amicizia costruita sull’empatia e sulla comprensione reciproca. Nonostante la proposta di matrimonio sia stata rifiutata, Mohamed Al-Fayed rivela nell’episodio 4 che crede che i due siano stati fidanzati.

In realtà, nessuna prova indica definitivamente che la proposta sia avvenuta. La loro conversazione privata dall’hotel è interamente fittizia, con l’idea di risolvere le storie di entrambi con una qualche chiusura. Entrambi hanno concluso le loro vite in The Crown con una nota positiva, superando le difficoltà del loro passato. Nella vita reale, Mohamed Al-Fayed credeva che fossero fidanzati e ha mantenuto questa prospettiva. In tribunale, Al-Fayed ha persino affermato che la coppia lo aveva chiamato per annunciare il loro matrimonio poco prima dell’incidente (fonte: The Guardian). Non ci sono prove a sostegno di questa affermazione, a parte le sue parole. Le prove dimostrano anche che Dodi aveva acquistato un anello con la scritta “Dis-moi Oui”.

La relazione tra Dodi e Mohamed è ipotetica.

Anche il rapporto tra Dodi Al-Fayed e suo padre nella sesta stagione di The Crown è romanzato a scopo drammatico. Per preparare la morte di Diana e Dodi, la serie aggiunge una dinamica che mostra Dodi che lotta per impressionare Mohamed. Il figlio che lotta per guadagnarsi l’affetto di un padre di successo è un cliché narrativo, ma uno dei motivi per cui la stagione 6 di The Crown ha ottenuto un punteggio basso su Rotten Tomatoes è stato proprio il suo melodramma. Non c’è nulla a sostegno della realtà di questa dinamica relazionale, che sembra essere presente solo per contribuire alla scena catartica dell’hotel, aggiungendo peso alla loro morte.

© Riproduzione Riservata