Teatro di Messina, il video messaggio di speranza che emoziona l’Italia

“Un messaggio di positività alla nostra Messina, lasciando parlare la musica eseguita dal vivo sul palcoscenico e le immagini, consapevoli del particolare momento che stiamo vivendo, sperando possa presto rimanere solo un ricordo”.

Un messaggio di speranza ai Messinesi e all’Italia

Commenta così Orazio Miloro, il Presidente del Teatro di Messina Vittorio Emanuele, il video realizzato per rivolgere un augurio particolare ai messinesi, nel giorno della Madonna della Lettera, patrona della città. Un momento musicale fortemente voluto dal presidente Orazio Miloro. Insieme ai consiglieri di amministrazione Giuseppe Ministeri e Nino Principato, al sovrintendente Gianfranco Scoglio ed ai direttori artistici Simona Celi e Matteo Pappalardo, grazie anche al contributo dei maestri Giuseppe Gullotta (pianista) e Samuele Galeano (violinista).

La musica come strumento per uscire dalle difficoltà

“Il Teatro di Messina e l’intera comunità hanno dimostrato più volte, negli anni, di sapere superare situazioni molto difficili e delicate. Ed è per questo che oggi, tutti insieme, dobbiamo fare quanto nelle nostre possibilità per trovare coesione facendo sistema, dichiara il presidente Orazio Miloro. Nel solco di un nuovo e rinnovato entusiasmo, il teatro ha in corso l’organizzazione di una giornata di eventi per il 21 giugno (Festa della Musica) e la preparazione di un programma estivo che possa offrire alla città momenti culturali e di svago, di qualità. Naturalmente, nel pieno rispetto delle misure governative volte alla gestione ed al contenimento dell’emergenza Covid-19. Se ognuno reciterà la propria parte – conclude Miloro – torneremo presto più forti di prima”.

