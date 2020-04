La Scala e i suoi protagonisti: un viaggio nella storia del tempio della lirica

Grazie al lavoro delle Teche Rai, RaiPlay continua ad aggiornare un catalogo unico della storia della televisione italiana. Nella sezione Teche Rai, da mercoledì 8 aprile è disponibile un raro e prezioso documentario sulla storia del Teatro alla Scala.

Un viaggio nella storia

Tempio della lirica mondiale, tra i simboli più prestigiosi di Milano, il teatro è raccontato dalla regista Dora Ossenska. È lei che dà voce ad alcuni dei più importanti nomi della scena musicale e operistica del ‘900. Da Maria Callas e Claudio Abbado, fino a Herbert von Karajan e Luchino Visconti.

La nascita del Teatro

La serie andò in onda in sei puntate nel marzo 1977. Nella prima puntata viene ripercorsa la storia del teatro dall’edificazione sotto Maria Teresa d’Austria, passando per la stagione del melodramma ottocentesco, fino alla riapertura dopo i bombardamenti nel dopoguerra, per arrivare alla proiezione al futuro auspicata dal sovrintendente Paolo Grassi.

Maria Callas

Maria Callas è la protagonista della seconda puntata. “Per me La Scala ha significato poter dare il meglio di me stessa” dice l’indimenticabile soprano a proposito di quel palco di cui è stata una delle grandi protagoniste. Un’intera atmosfera conferiva agli spettacoli una luce diversa, un sincretismo fra cantanti, orchestra e teatro stesso. La cantante ricorda le lunghissime ore di lavoro nel teatro e la magia di trasmettere al pubblico la propria passione. C’è poi un’intervista a un gruppo di studenti di canto del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano sul loro rapporto con la figura artistica di Maria Callas.

Luchino Visconti

Luchino Visconti e il lavoro d’équipe sono al centro del terzo appuntamento: come nasce uno spettacolo. Visconti ricorda episodi e aneddoti legati al teatro La Scala, in particolare la bravura della Callas. Anche Claudio Abbado ricorda il grande lavoro di equipe svolto nel teatro in sinergia fra regista, scenografo e direttore d’orchestra per far nascere uno spettacolo lirico.

La direzione artistica

La quarta puntata è dedicata alla Direzione artistica: Toscanini, von Karajan, Abbado. “Quando c’era Toscanini, le sue prove erano delle lezioni. Tutti facevano di più di quel che si chiedeva loro” ricorda la cantante lirica Toti Dal Monte. Anche Herbert von Karajan e Claudio Abbado vengono intervistati sul significato della loro esperienza scaligera, che il direttore austriaco definisce “una delle cose più armoniose della mia vita”.

Il balletto

Il balletto e la prestigiosa scuola di danza classica del Teatro La Scala, diretta da Anna Maria Prina, sono i protagonisti della quinta puntata. La ballerina Liliana Cosi e il coreografo Aurel Milloss vengono intervistati sulla loro formazione artistica e sul prestigio della scuola della Scala. Proposta anche l’interpretazione di Carla Fracci della Cenerentola di Prokofiev e la scena de “La morte del cigno” interpretata dalla Cosi.

