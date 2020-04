“Romeo e Giulietta”, stasera l’anteprima dal Globe Theatre di Londra

Guarda la nostra produzione 2009 di Romeo e Giulietta disponibile per lo streaming gratuito su YouTube da lunedì 20 aprile a domenica 3 maggio 2020. L’esibizione originale si è svolta al Globe Theatre di Londra, nell’estate 2009.

Clicca qui, per assistere allo spettacolo in streaming.

La storia di Romeo e Giulietta

Una violenta rissa di strada tra le loro famiglie rivali è il preludio al primo incontro di Romeo con Giulietta. Nonostante ciò, e il fatto che Giulietta sia stata promessa a un altro uomo in matrimonio, si innamorano. Ma ogni piano per la loro felicità futura viene crudelmente distrutto da una rinnovata violenza tra le due famiglie – e mentre gli adulti rimangono quasi comicamente preoccupati per i loro affari, tra i loro figli inizia una tragedia nascosta.

Il cast

La produzione di Dominic Dromgoole porta una ventata di freschezza su una delle tragedie più famose e amate di Shakespeare, evidenziando l’importanza contemporanea di questa appassionata storia d’amore adolescenziale. Ellie Kendrick, una giovanissima Giulietta, e Adetomiwa Edun, nei panni di Romeo, guidano un eccellente cast.

