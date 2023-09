OnDance 2023, Roberto Bolle porta la danza fuori dai teatri

Giunto alla sesta edizione, l’evento “OnDance 2023” renderà ancora una volta la danza protagonista nei celebri luoghi di Milano dal 7 al 10 settembre. Una manifestazione unica, ideata da Roberto Bolle con l’obiettivo di “portare la danza fuori dai teatri” per permettere a tutti di scoprirla e apprezzarla. Una missione della quale fa parte anche il programma televisivo “Danza con me” in onda in prima serata su Rai 1 ogni Capodanno e anch’esso lanciato nel 2018.

Milano: una «dance hall all’aperto, accessibile a tutti»

Come riportato sul sito di “OnDance 2023”, saranno «bellezza, cultura e divertimento dedicati agli amanti della danza e delle danze» ad avere un ruolo di primo piano «per ammirare, divertirsi e stare insieme in una città trasformata in un’enorme dance hall all’aperto, accessibile a tutti».

Nel corso delle quattro giornate, infatti, un corpus di maestri terrà una serie di open class e workshop di diversi stili – classico, contemporaneo, hip hop e molti altri ancora – e pratiche come workout, stretching, yoga e pilates rivolti ad allievi di ogni età e livello. Roberto Bolle, invece, sarà impegnato nel “BalloInBianco”, una maxi-classe alla sbarra, organizzata in collaborazione con Assodanza Italia, che avrà luogo domenica 10 settembre nell’affascinante cornice di Piazza Duomo e che vedrà coinvolti più di 2.000 allievi delle scuole di danza italiane.

I principali spettacoli ed ospiti di “OnDance 2023”

Oltre al ricco programma di lezioni e serate danzanti, sono previste anche due tavole rotonde e un ricco programma di esibizioni tra Piazza dei Mercanti e Piazza Duomo.

Grazie alla collaborazione con Anteo Cinema, infatti, il pubblico potrà assistere alle rappresentazioni “Due vite e una svolta” e “West Side Story”, quest’ultimo basato sul remake di Spielberg del classico di Robert Wise ispirato alla storia d’amore senza tempo di Romeo e Giulietta. Gli incontri “La bellezza dell’equilibrio” e “Danza e media”, invece, saranno un’occasione per conoscere la danza a 360° insieme a Roberto Bolle e ospiti come le prime ballerine del “Teatro alla Scala” Antonella Albano, Martina Arduino e Virna Toppi, l’étoile Oriella Dorella, Lorella Cuccarini, Alessandra Celentano e il creator Lorenzo Brock.

Infine, la novità assoluta di “OnDance 2023” sarà lo spettacolo “Talent OnDance” che andrà in scena domenica 10 settembre in Piazza Duomo. I protagonisti della serata saranno i maestri e i ballerini della manifestazione che avranno l’opportunità di presentare le coreografie insegnate e imparate durante i workshop della settimana. L’ospite speciale dell’evento, invece, sarà il carismatico latinista Mattia Zenzola, vincitore dell’ultima edizione di “Amici” di Maria De Filippi.

Il successo di un evento che tocca il cuore delle persone

Come accennato in apertura, l’obiettivo di “OnDance – Accendiamo la Danza” è far conoscere la danza a un pubblico più ampio rispetto a quello dei teatri, dimostrando che essa è qualcosa di contemporaneo, apprezzabile da tutti e in grado di suscitare emozioni che arrivano direttamente al cuore delle persone.

«Amo pensare ad OnDance come ad un’enorme onda di gioiosa danza, che travolge le città e si insinua nel cuore delle persone. La Danza, attraverso il gesto e l’emozione, dimostra di saper parlare a chiunque e per alcuni giorni diventa protagonista sul palcoscenico così come per le strade e nelle piazze, così da sedurre con la sua magia anche il passante più distratto» – Roberto Bolle

A questo proposito, il successo di “OnDance” è chiaro fin dal suo esordio nel 2018 avvenuto nelle suggestive cornici del Castello Sforzesco, della Galleria Vittorio Emanuele II, dell’Arco della Pace e del Teatro Burri di Milano. In particolare, l’edizione 2022 ha ottenuto risultati da record con 24 milioni di click sul sito ufficiale, 3 milioni e mezzo di impression sui canali social, 7.500 presenze attive ai diversi eventi e 1.607 danzatori provenienti da tutta Italia per il “BalloInBianco”.

Il programma di “OnDance 2023”

Il programma completo di “OnDance 2023” è disponibile sul sito ufficiale della manifestazione tramite cui è possibile iscriversi gratuitamente ai singoli eventi.

