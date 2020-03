Da Londra a New York, ecco tutti i teatri che alzano il sipario online

In occasione della Giornata Mondiale del Teatro, moltissimi teatri in tutti il mondo hanno scelto di sfidare il Coronavirus e aprire virtualmente le porte delle loro case. Da Milano, fino a Londra e New York, ecco tutte le iniziative per celebrare il teatro e la sua bellezza, nonostante la chiusura forzata. Concerti, opere e balletti, sono tante le performance e gli streaming trasmessi dai più importanti teatri del mondo. Come la Royal Opera House o il Metropolitan.

Royal Opera House – Londra

Con l’hasthag #OurHouseToYourHouse, la Royal Opera House di Londra ha lanciato la sua stagione online. Balletti e opere, come “Peter and The Wolf”, il balletto su musiche di Prokoviev, o “Così fan tutte” di Mozart, sono visibili sui canali Facebook e YouTube. Sulle pagine social del teatro si trovano anche curiosità e approfondimenti: dagli esercizi di danza classica a filmati in timelapse, che racconto l’allestimento degli spettacoli. Inoltre, registrandosi alla piattaforma Marquee TV, si avrà per 30 giorni la possibilità di vedere gratuitamente altre produzioni della Royal Opera House. Fra cui, “La traviata di Verdi” e “Alice’s Adventures in Wonderland“, balletto di Christopher Wheeldon.

Metropolitan Opera – New York

Ogni giorno, sul sito del Metropolitan Opera di New York, è possibile vedere in streaming uno spettacolo, a partire dalle 19.30 fino alle 18.30 del giorno successivo. Il programma include le opere portata in scena nel corso degli ultimi 14 anni con i più grandi cantanti lirici. La prima settimana è dedicata a Wagner e ripropone alcune delle più celebri opere come “Tristan und Isolde” e “Die Walküre”.

Sydney Opera House – Sydney

“Nei momenti difficili, le arti possono ispirare e rafforzare la comunità”, sottolinea la Sydney Opera House in Australia che sta lavorando in questi giorni a nuovo cartellone virtuale. “Anche se per ora le nostre porte sono chiuse, stiamo lavorando duramente a una stagione digitale di registrazioni dal vivo e spettacoli mai visti primi” si legge sul loro sito. Intanto, il teatro ha pubblicato online alcuni estratti di live e backstage che vanno dalla musica classica alla contemporanea, fino al balletto.

Teatro Alla Scala – Milano

Il Teatro alla Scala e la Rai rinnovano la loro collaborazione per offrire uno spettacoli ogni giorno agli amanti del teatro. Fino al 21 aprile la piattaforma RaiPlay mette a disposizione uno spettacolo al giorno: 30 produzioni in gran parte inedite per il web. Ogni spettacolo resterà visibile per un mese a partire dalla data di pubblicazione.

Piccolo Teatro – Milano

L’inziativa [email protected] è proposta dal Piccolo Teatro di Milano per tenere compagnia al pubblico durante l’emergenza Coronavirus. Tramite i canali social del teatro, saranno condivisi oltre 40 video di spettacoli, interviste agli artisti e approfondimenti intorno alle più importanti produzioni del Piccolo. Tra i prossimi video proposti ci saranno “Elvira e Le voci di dentro” con Toni Servillo, “Bestie di scena” di Emma Dante, “Pinocchio” di Antonio Latella, “Sanghenapule” di Borrelli/Saviano.

Teatro San Carlo – Napoli

Anche il prestigioso Teatro San Carlo di Napoli alza il sipario attraverso i suoi canali social, proponendo un ricco e vario cartellone virtuale. Ecco, i prossimi appuntamenti:

28 marzo – OPERA Ermione – di G. Rossini

30 marzo – CONCERTO Zilberkant / Laca

01 aprile – OPERA Manon Lescaut – di G. Puccini

04 aprile – OPERA Carmen – di G. Bizet

06 aprile – BALLETTO Pulcinella – di I. Stravinsky

08 aprile – BALLETTO La Dame aux Camélias – di C. Davis

Opéra National – Parigi

L’Opéra National de Paris, grazie a una collaborazione con France.tv, ha pubblicato sul sito alcune opere liriche e balletti. Per non parlare del ciclo integrale delle sinfonie di Tchaikovskj sotto la direzione di Philippe Jordan.

Teatro Mariinsky – San Pietroburgo

Il celebre teatro Mariinsky di San Pietroburgo permette di vedere sulla propria webtv opere, concerti o balletti. Per conoscere orari e programmazione, basta seguire gli aggiornamenti sul sito e sugli account social. Tra questi la prima e la sesta sinfonia di Tchaikovsky eseguita dall’Orchestra Sinfonica Mariinsky sotto Valery Gergiev.

