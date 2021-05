Il Teatro Carcano riapre con quattro spettacoli

Riaperture

Il Teatro Carcano è pronto a spalancare nuovamente il portone, spacchettare le poltrone di platea e galleria e salutare con euforia e un po’ di commozione il pubblico dopo l’anno abbondante di penitenza che ha accomunato tutto il settore dello spettacolo dal vivo.

La nuova rassegna del Teatro Carcano

CI RISIAMO! è la nuova rassegna di quattro spettacoli del Teatro Carcano che si terrà dall’11 al 28 maggio prossimi. In CI RISIAMO! troverà posto una piccola parte della programmazione 2020/21 annunciata ma mai realizzata. La milanesità degli artisti coinvolti e dei loro collaboratori è il filo rosso che lega tra loro i quattro spettacoli. CI RISIAMO! quindi, qui e ora, nella città per la città, per lanciare un segnale forte e identitario che riconosca, valorizzi e sostenga in concreto le donne e gli uomini che contribuiscono a tenere alto il nome prestigioso di Milano nel panorama teatrale italiano.

Le Gattopardo – L’ultima festa prima della fine del mondo

Le Nina’s Drag Queens, già protagoniste al Teatro Carcano di Queen LeaR, firmano e interpretano LE GATTOPARDE – L’ultima festa prima della fine del mondo guardando al Gattopardo di Tomasi di Lampedusa come ad un’icona nazional-popolare. Colorato ed eccessivo, lo spettacolo non sarà un adattamento del romanzo, ma una follia in forma di teatro, una grande festa che mescola sacro e profano, letteratura e canzonette, barocco siciliano e pop scatenato. Autori e interpreti Alessio Calciolari, Gianluca Di Lauro, Sax Nicosia, Lorenzo Piccolo, Ulisse Romanò, che firma la regia.

Innamorati

L’attore-mattatore Davide Lorenzo Palla, specialista in allestimenti shakespeariani in stile one-man-show, si lancia in una avventura teatrale non più in solitaria affrontando uno dei capolavori di Carlo Goldoni, Gl’innamorati, per l’occasione ribattezzato più semplicemente INNAMORATI. Diretto da Riccardo Mallus, affiancato dai giovani attori Irene Timpanaro e Giacomo Stallone e dal fido musico Tiziano Cannas Aghedu, Palla svelerà al pubblico una storia d’amore dietro la quale si nascondono tensioni che poco hanno a che fare con l’amore romantico e con la commedia goldoniana.

Situazione drammatica – Il copione

Serata dedicata alla drammaturgia italiana contemporanea con la partecipazione di autore, attori e pubblico. LA MACCHIA di Fabio Pisano – autore vincitore Premio Hystrio 2019, Con Mariangela Granelli, Sebastian Luque Herrera. In attesa di poterlo presentare nella sua completezza, l’Associazione “Situazione Drammatica” di Tindaro Granata, Carlo Guasconi e Ugo Fiore offre un succoso assaggio del suo progetto SITUAZIONE DRAMMATICA – Il copione. Nel corso della serata l’autore introdurrà la sua opera agli spettatori che, armati del copione che verrà loro consegnato all’ingresso, potranno seguire la lettura drammatizzata da parte degli attori. Un’occasione straordinaria per scoprire la bellezza e la magia della trasformazione della parola scritta in parola recitata.

Appunti G

Al Teatro Carcano arriva un ironico e dissacrante viaggio nell’universo sessuale femminile, APPUNTI G vede in scena tre note attrici comiche di generazioni differenti – Lucia Vasini, Alessandra Faiella, Rita Pelusio – affiancate dalla giornalista Livia Grossi. Tra monologhi e pezzi corali, risate e pagine di cronaca, un’occasione per riflettere su un tema dalle mille sfaccettature e implicazioni.

